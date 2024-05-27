逼人表態的不是民進黨嗎

近日五月天一句「我們中國人」在台灣炸開了鍋，新任總統賴清德表達體諒，認為這是台灣文化工作者在中國被迫政治表態。表面看起來這是一個相當有總統高度的回應，不過深思後卻讓人感到有些扭曲，因為長期以來，民進黨不管是政治人物還是支持者，都善於用媒體和輿論的力量來「去中國化」，也壓迫、恐嚇說自己是中國人的台灣人，動輒用舔共賣台的帽子給人戴上。

但蔡英文不是說過誰都不該為自己的認同道歉嗎？何況說自己是台灣人也是中國人，不是剛好符合中華民國憲法嗎？為何說自己是中國人就是舔共呢？說自己是中國人就是認同中共政權嗎？說自己是中國人不能是認同中華民國嗎？

民進黨意圖把自己狹隘的認同強加在每個台灣人身上，自己做的跟對岸一樣，還要假裝用道德者的高度來譴責對方的作為，實在是令人作嘔！對岸不該強迫每個台灣人都說自己是中國人，但是同樣的，民進黨也不該強迫每個台灣人都否定自己是中國人，因為說自己是中國人不等於認同對岸的政權。

認同無法也無需辯論，這關乎個人情感，是非理性的。在台灣有各種認同，有想當美國人的、有想當日本人的、有堅定認同中華民國的、有堅持台獨的、也有願意接受一國兩制被對岸統一的。民進黨常常驕傲台灣有言論自由，但是卻不讓台灣人有認同的自由，其實就是說一套做一套的「台灣狹隘民族主義」。

在台灣不少人已被民進黨洗腦，他們認為說自己是中國人等同於舔共跟賣台，事實上說自己是中國人也可能是堅定認同中華民國的愛台人士，基於祖先跟文化根源認同自己是中國人，這樣也符合中華民國憲法的一中架構，有什麼問題呢？

依照言論自由的標準，就算是想要一國兩制的人都有言論自由，更何況是認同中華民國，認為自己是台灣人也是中國人，認同九二共識、一中各表，認為兩岸應該和平共榮，為什麼民進黨一定要把台灣的中道路線扭曲為舔共賣台呢？

為了自己的政治利益，民進黨持續扭曲、撕裂台灣，讓不同政治立場的人互相仇視，然後還有資格說對岸用政治壓力逼人表態，可是民進黨你在台灣做的又是什麼事呢？