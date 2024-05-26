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放下台獨神主牌 兩岸和平之道
在五二○的就職演說中，賴總統暢所欲言兩岸互不隸屬等新兩國論，對岸旋即發布圍台軍演，更激化兩岸對立。如今該如何善了？考驗賴政府的政治智慧。或許陳水扁四不一沒有的政治宣示，暫時擱置兩岸爭議，是較務實的策略之一。
俄國發動軍事行動攻擊烏克蘭，國際社會尤其北約國家，基於地緣政治安全，大多支持烏克蘭抗俄；而大多數國家認同一個中國原則，台灣邦交國僅為少數，處境艱辛，賴政府應務實面對國際社會的政治現實。
新政府伊始，立院各項法案朝野對立不斷，凸顯少數執政的困局；而國內從國債高舉，到虧損數千億元的台電，除由政府補助外，同時高漲的電價，更促使民生物價日益惡化。如何妥善規畫能源政策，亦是賴政府須面對的內政難題。
古諺「聖人無常心，以百姓心為心」，賴個人對台獨政治理念的堅持固然令人敬佩，但身為國家領導人，誓言為全民總統，更應放下小我、放下台獨神主牌。對庶民而言，真正期盼的僅是三餐溫飽而已。美學者葛來儀曾建議賴總統，以黨主席身分宣布放棄台獨黨綱，開啟兩岸和平交流，才是王道。
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