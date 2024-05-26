星期透視／陸文攻武嚇 針對賴更針對美

五二○賴總統演說後，北京升高對台文攻武嚇雖屬預期，但動用央視連續兩天在新聞聯播以五分鐘播報，暨透過人民日報與新華社發表高規格的「評論員」級別文章批判，這種高強度的文攻武嚇的確讓外界感到意外。自然也關注北京對台日後可能的作為，是否會引發新一波台海危機。

雖然各界對於賴總統五二○演說是否能重啟兩岸對話協商不抱期待，但一般認為美中高層對話管道暢通，美台互信互動良好，加上馬習二會提供北京對台政策新的行動指南，與台灣立法院朝小野大制約行政權。這四道安全閥，雖然不論賴總統五二○演說如何，北京升高壓力自屬必然，縱使升高壓力台海風險可控亦屬必然。因為北京不升高壓力，對內難以交代，對外難以宣示，對台難以威懾與軟硬區隔對待。

北京此次在五二○後採取高強度的文攻武嚇，不僅是針對賴總統五二○演說表達不滿與威懾，更是針對美國在大選前可能採取的「挺台、抗中」防微杜漸。

不少人將賴總統五二○演說與二○一六年蔡總統的演說對比，並就此檢視兩岸政策是否「蔡規賴隨」？這種比較恐待商榷，首先，二○一六年的美中關係跟當前迥異。其次，二○一六年蔡總統就職前中共從未直接點名批判過。再則，縱有外界期待的「蔡規賴隨」，也應以蔡總統二○二○年的五二○就職演說，暨二○二一年雙十國慶演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」作為基準。若以蔡總統第二任期的兩岸主張作為「蔡規賴隨」，則北京的不滿與升高壓力其實都屬預期內。但北京此次文攻武嚇力度較預期高，除了針對賴總統，更多是針對美國與美台關係。

二○一八年美中開啟大國全面博弈，暨兩岸中斷談判，就北京而言台灣淪為美、中博弈最為關鍵敏感核心議題自屬必然。中共「二十大」正式把反「外部勢力」放在「台獨」之前。今年一月十三日賴總統當選，中共外交部長王毅在埃及立即高調並在往後密集批判，而外交部發言人措辭強烈的密集批判，也遠甚於國台辦發言人。

今年五二○就職演說後，同樣的，王毅與外交部批判密集與力度也遠比國台辦凸顯。絕大部分屬於外交部批判，縱軍演也明確指出針對「五二○謀獨挑釁懲戒」與「外部勢力嚴厲警告」。北京認為五二○演說美國必然知曉，卻仍縱容賴總統明確宣示互不隸屬定位。如果北京不迅速與大幅對台升高壓力，從最近美國對二七五八號決議案的密集談話，未來隨大選白熱化，民主與共和兩黨基於選票極大化的考量，競相大打「挺台以抗中」，則必然對美中關係與兩岸關係增添可能的風險與變數。

展望五二○後的兩岸關係，雖兩岸官方談判協商仍難開展，但兩岸的民間交流則可望逐步恢復。在文攻武嚇後，北京對台外交、經貿、法律施壓仍有可能。但六月十五日海峽論壇前後，兩岸關係也可抓住此一機遇，務實推動符合人民期待的交流。面對當前兩岸政治分歧，須確保台海和平為首要；要確保和平除了避免誤判，應以推動人民雙向交流為優先。（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）