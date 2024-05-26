名家縱論／賴清德現在該想和該做的事

上星期一，攀上權力頂峰的賴清德，發表一篇讓全台和國際惴惴不安的演講，強調台灣和中國互不隸屬，也矢言面對來自中國各種威脅滲透，必須展現守護國家的決心。

這和多數台灣民眾期望新政府能集中心力，解決當下嚴重的經濟社會問題背道而馳，也不符他上任前強調將優先解決「朝野有共識」的議題。挑釁中國被國內外有識之士認為非最急之務，卻成為他的起手式，原因不難理解。

賴從台南崛起，善用硬頸和咄咄逼人話語強硬回擊批評者，很多選民埋單，「賴神」之名一路加持他人設。

民眾更熟知的是他二○一五年市長任內，宣布議長李全教賄選官司未釐清前不進議會，並說自己是「衝撞體制」的人。儘管因開惡例，背離民主法治，被監院彈劾，他卻拒絕認錯，還嗆廢監察院。

其實解碼「衝撞體制」，就是不尊重體制，就是「我比體制大」。

很多政治人物都想擴張權力，想當強人。但是強勢嗆辣，短線可掀波，長線不持久。有強人之心，無強人之力，讓人引以為憂。土耳其的厄多安，印度的莫迪，儘管爭議不斷，終究還是過半數上台的實力人物；韓國的尹錫悅沒有過半當選，卻一意孤行，國會選舉大敗淪為跛鴨。

賴清德是典型的暴衝人物，一旦判斷錯誤，不僅個人嘗苦果，還可能陷國家於險境。嘴巴說務實，行動卻莽撞。容易造成信任危機，五二○演說就是一例，股市下跌有人護盤，國家墜崖有誰相救？

狼性的政治人物，總是迷信「狹路相逢勇者勝」，不信政治是妥協的藝術，自認政治正確，就可以合理化手段。其實，馬斯克說過：政治正確，是覺醒思想的病毒。自以為是尤其如此。連勝文嗆「大明王朝」，郭台銘批「朽木為官，禽獸食祿」，曾帶來巨大聲量，柯文哲更不在話下，即使蔡英文也以辣台妹自豪。然而他們只說嗆話，不會不考慮政治現實和大局。

蔡英文執政八年，擅用政治傳播學者Josse的「反角色」理論，即政治表演舞台能用「反敘事」等非典型社群戰術設定「反角色」，把自己塑造成挑戰者，反抗巨大的參與者如中共，反而能創造政治人物的舞台，贏得眾人矚目，吸引忠實支持者。賴言必稱蔡規賴隨，但為什麼大家都存疑？

賴清德過去很少提到團結和集體行動，最喜歡的兩個字是「勇氣」，無論承諾推勞保年改提及「做對的事要有勇氣」；在民進黨「民主大聯盟」演講提到「政治工作者要有接受新觀念的勇氣」。甚至「在路上」競選影片中，蔡英文對賴清德說，「你比我想像的還要凶」。其實，這句話是有用意的。

日經新聞社論指出，賴清德可能很快就會發現中國並不是他最要擔心的，更迫切的問題是台灣經濟正朝著「錯誤方向」發展。認為台灣經濟政策正在遠離年輕人，房價又加劇社會不平等，這種背景下賴只能跛腳執政。日經新聞說得沒錯，社會上有很多人被生活逼迫到無法想像的地步，只是執政者蒙了眼睛。

希望賴清德少點政治，用真正的勇氣做對的事，重新納入多元包容、擴大溝通與追求和平三箭，作為新政府創新方向。還是可逆轉評價，只看為與不為。

馬克宏就任時曾以「當政治不再是使命，而是一種職業時，政客就變得比公務員更自私」自我惕勵，政治如果只是一種職業，離人民期望會愈來愈遠，甚至如紀伯倫說的「走得太遠，就忘記當初為什麼出發」。賴清德要怎麼選擇呢？（作者為政大傳播學院教授）