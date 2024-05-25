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制衡行政權 立委諸公最大使命

聯合報／ 謝孟達／自由業（新北市）
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立法院是中央級的議會，既是議會，核心便是民意代表開會討論法案，這次國會改革法案有人批評在缺乏充分討論下就按照議事規則通過，從程序上來看，可能違背代議民主的精神；不過，從法案實質內容來看，民選的立法院，相較於不具直接民意基礎的監察院，更具備擁有調查權的正當性，此次改革可匡正我國行政權長久以來大過立法權、立法院難以發揮監督行政權的失衡現象，自是好事。

縱使在既有憲政制度下，此次立法有挑戰五權分立之虞，但能夠刺激社會反思五權架構是否仍合時宜，甚至交由大法官會議解釋定奪，未嘗不是我國民主向前演進的一種嘗試。

所有立委不分藍綠白，均可透過本次法案獲得更大監督權力，綠營立委大可不必為了護航執政的行政團隊而阻撓法案，未來如成為立院多數黨，必更受益於本次法案。各黨應同心協力，盡力爭取監督權力，同時平心靜氣，好好討論，制衡行政權是立委諸公最重要的使命。

國會改革 大法官 立法院

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