不守護中華民國 怎求別人重視

各國對賴總統的就職演說反應不一，華府歡迎並重申一中政策不變，北京強硬回擊，解放軍隨即在台周邊及外島進行軍演。賴總統應避免民進黨的軟肋成為共軍挑釁口實。

民共兩黨都以號召工農階級發跡，意圖推翻民國憲政體制。中共建政後認定民國結束，徹底清除民國遺緒，嚴打藏獨、台獨、獨台、維毒和港毒。蔡總統上台後進行反統、反中、反華、反交流、反滲透等作為，不一而足。民進黨字典沒有中華民國，但它面對質疑仍含糊其詞，任憑外界解讀。例如蔡前總統曾說：「勞工是她心中最軟的一塊。」勞工聽了霧煞煞，圈內人都懂，她是講給外人聽的。民共兩黨儘管包裝形象不同，對內始終嚴厲管控。

賴總統就職日鄭重表示：「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇。」諷刺的是，民進黨自黨外時期以來，創黨大老們從不正視民國的存在和憲政體制，多年後借殼上市，如今卻義正嚴詞向對岸進行喊話，豈不是五十步笑百步。

○八年十一月美總統大選的開票日晚，華府氛圍平靜又詭譎，歐巴馬一如預期當選成為首位非裔總統，開票結束後，筆者詢問館處警衛感想，對方含蓄答：我只是一名士兵。美國多數的員警和公職人員都知曉尊重體制並恪遵職守，何況高階官員。

就像甘迺迪總統就職演說時表示，「所有這一切工作不會在今後一百天內完成，也不會在今後一千天內完成，甚至也許不會在我們這一代人的一生中完成。但讓我們開始吧。」

賴總統施政欲突破四成的同溫層，借用阿扁總統所言：我們守護民主，才有民主自由。請問賴總統：民進黨都不守護中華民國，誰會正視中華民國？請由總統開始做起吧！