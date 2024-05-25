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治國需韌性 不是任性

聯合報／ 鄭紹成／中國文化大學國貿系副教授（台北市）

疫情期間前總統蔡英文喜用「韌性台灣」一詞，標榜蔡規賴隨的賴清德總統甫上任卻無比「任性」，就職演說表露無遺其「務實台獨工作者」本色，招致對岸文攻武嚇、立時軍演。

首先，檢調辦案強調追查犯案動機，「動機」（情、財、仇）確定，案件偵破機率過半。賴的就職演說可視同是幫派分子「笑你不敢」（武統）的街頭式叫囂，專家一致認為事先美方密切監管賴就職草稿，由美國務院「歡迎」賴提到維持台海的和平穩定與現狀，代表美方認同賴演說基調；惟中方反彈強烈，可推認「美台聯手挑釁」就係測試中方忍耐極限，笑你（中）絕不敢武力犯台（進逼台灣外島和本島）。甚至有可能，中方事前由美方了解到的賴演說訊息不實，美台扮豬吃老虎糊弄中方。

其次，美台對中「笑你不敢」的態度，立基於一旦中對台開戰，中方縱使最後占台，亦將產生重大傷亡，大損中國經濟。事實上，中方亦「笑」台灣不敢直接獨立，只能發表「不是台獨的台獨就職演說」自慰。賴之就職演說本質就是美中台三方都將油門踩到底的「膽小鬼賽局」，美方在賴後座要其放心、努力衝，中方呼應國內網民武統聲浪，自也不能示弱，文攻加軍演依序登場。

再者，在賴充當美馬前卒，揭櫫第一島鏈尖兵下，由馬習二會和國民黨立院黨團赴陸所營造之兩岸和緩情勢正式破局，台灣高校、觀光業者和民眾所殷殷期盼的陸生來台、開放陸客觀光均成空中樓閣，未來台灣要面對的有可能是「漸進施壓、逐步封鎖」，中方可採軍事進逼和經濟封鎖並施，本周可在烏坵和東引圍島繞行，下周亦可針對金門、馬祖和澎湖等大島；經濟面加壓，如可封鎖台灣海峽航道，台灣無法出口貨物，國外天然氣亦無法載運至台發電，半月後台灣電力就衰減殆失。賴一席就職演說等同宣告海峽兩岸再無寧日，兵凶戰危一觸即發。

最後，管理理論強調「所有管理者都是理性決策」，賴清德若是理性非任性，周遭文膽也知文稿不用對岸和北京當局，直接用中國稱呼對方就是另類兩國論，賴清德為何要如此挑釁表達不是善意的善意呢？答案很簡單，其一「蔡規賴不隨」，賴之前就欲挑戰小英連任，賴現既勝選就把令來行，上任第一天就要明白宣示其為當權者；其二，賴深知放軟回歸「中華民族」就保證考試及格，反其道而行與中國對幹，反欲對中國「觀其行」續後對台政策如何；其三，賴若考量未來選舉，強勢對中可鞏固台獨基本盤，並拉回流失民眾黨之青年選票，二○二六地方選舉甚至連任才更有勝算。

戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，賴就職演說雖捲起兩岸緊張千堆雪，賴卻可能是最後贏家。因為，損失的只有台灣高校和旅行業者的陸生和陸客夢，「俗女養成記」導演嚴藝文說：任性，是出世的天真，韌性，是入世的訓練。小英是入世的韌性，賴神是出世的任性，賴清德活在自我台獨世界，無視民眾和平契求，全民頓時看清。

台獨 賴清德 馬習二會

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