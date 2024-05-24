開發綠電 同時擁綠返核

台電配合政府「非核家園」能源政策進行供電系統調整，二○二五年目標「燃天然氣百分之五十、燃煤百分之卅、再生能源百分之廿、核能百分之○」。但核電除役衝擊供電；近期跳電、停電頻傳，缺電危機四伏，企業憂心忡忡；加上供電成本大幅提升，電價低於供電成本，連續三年調漲，仍無法解決台電財務黑洞，引發通膨並影響民生經濟。由於賴總統日前就職演說並未提及「非核家園」，也讓各界關切廢核立場是否有所鬆動。

各國莫不視能源問題為經濟首要問題，能源政策的目標與具體方法，須確實掌握能源供給、需求及環境安全：一、使能源供給多元化（化石燃料、核能及再生能源）及積極開發國內再生能源，促進能源轉換、輸送、儲存技術改良及儲存方法多元化。二、確實且能準確預測能源需求，掌握能源供給來源，使供需平衡。價格合理穩定，促使能源效率運用。三、確保環境安全：基準之整備，各種基準之調查研究（汙染因子對人體健康、生態之影響）；基準達成之確認、評價，及基準之遵守，能源之潔淨化、安全化、監視與管制。

就電業言，能源政策在保證提供充足、穩定、安全、價廉、潔淨之電能。能源政策會影響供電系統及供電成本，進而影響電價。電業為公用事業，與民生、經濟、社會密切相關，政府制定政策，目的在促使電業保證充分供電，價格適當，同時有合理報酬、與永續經營。

非核家園能源政策，將以高汙染、高碳排、靠進口，供給欠穩定、高價格之天然氣及煤取代零碳排、供電穩定、低燃料成本之核電，與二○五○淨零碳排目標背道而馳。

同時，供電系統調整轉換與風電光電興建進度落後。近年來停電頻傳，尖峰備轉容量率曾低於百分之六，有缺電危機。供電成本大幅提升，電價又低於供電成本，截至去年底台電累積虧損達三千八百億元，為解救台電財務危機，連續三年調漲電價及透過政府預算，以稅收補貼台電虧損，然此舉違反市場法則及使用者付費原則，增加國債，仍無法彌補財務黑洞，且電價上漲引發通膨，衝擊物價、民生及經濟。

期盼新府會能從提供充足穩定（不停電、不缺電）、成本低、價格合理（價廉）、環境安全（淨零碳排）及解救台電財務危機等角度，盡速盤點能源政策以解決能源問題，正確預測用電供給與需求，並將資訊透明公開，消除缺電疑慮。

政府應積極開發綠電，同時擁綠返核，如和碩聯合科技董事長童子賢「核能已不是人類公敵」、三三會理事長林伯豐「非核能源政策已過時」等所言，正視核二、核三延役及重啟核四之必要性，使核電成為基載負荷。能源政策最重要的是減少政治干擾，回歸專業領導與經營。要達成二○五○淨零碳排目標，應積極修訂電業法及再生能源條例，強化供電系統，規畫部分開放民營，達成電業能源政策目標，提供充足、安全、穩定、價廉、潔淨之電能。