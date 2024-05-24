電業不分拆 政府淪台電禁臠

無論近期立法院「電業法」第四十九條修正草案，要求未來電價漲幅都須送國會同意才可實施，或者是經濟部長郭智輝所提「核能是乾淨的能源」、「核電部分由多數人同意做決定」，均劍指能源政策。

行政院已於五月十五日同意台電維持綜合電業型態，不改變現狀，經濟部預計下半年針對「電業法」第六條提出修正草案，完全抹煞過去十多年電力自由化的共識，更凸顯疏於監管台電，被忽略的國家責任，以及視法律為無物的荒唐之舉。

一○六年電業法修正通過，依法台電應於六年內，於一一二年完成輸配電業、發電業、售電業分拆，後行政院同意延長兩次，至多延到一一五年完成。行政院非但沒有追究為何台電沒有依法逐步完成電業分拆，反而囫圇吞棗的以近兩年吸收大量國際燃料成本、穩定電價導致巨額虧損等理由搪塞，再次使用「時空背景大不同」之術，掩蓋無法監管台電的窘境。

事實上，依照原本規畫，因分拆事業預算書要提早送經濟部審定的關係，早在俄烏戰爭之前，台電就該以一一一年完成分拆為目標，豈能把「電業法」的例外寬限當成理所當然？甚至，直接否定過去的立法共識，遺忘了達成多元供給、公平使用、自由選擇的電業法修法目的，令人不禁要問，民主與法治的精神何在？

更令人咋舌的是，行政院居然敢拿二○五○淨零轉型當擋箭牌，難道淨零能源政策就等同於電價凍漲、補貼嗎？難道淨零轉型，只能依靠國家能源公司嗎？難道其他電業自由化國家，不用淨零轉型嗎？問題顯然不在此，而是政府已經無法對台電所為置喙，淪為專業的禁臠，長久以來疏於建立獨立監管機制所造成的後遺症。而摒棄電業自由化，不願意面對更多關係人，正是政府放棄監管的象徵。

聯合國開發計畫署永續能源中心認為，好的能源治理需要包容性和有效的機構、法律和監管框架、公民參與和賦權，以及適當的監督。透過國家議會及其委員會、獨立機構、監察人員、人權委員會、反貪腐機構、調查和司法機構以及消費者委員會等外部機制，制衡掌握巨大資源的能源事業，避免不正義發生。準總統倘未見及此，恐釀大誤。

經濟部與台電的關係太緊密，監管單位與事業間如膠似漆，權責不清，絕非淨零轉型之福。電業不分拆、不自由化，代表台電的問題就是國家的問題，疏於監管台電的責任就是國家責任，這是新政府必須面對的嚴肅問題。