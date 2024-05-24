美挺賴抗中 台灣會有好日子過？

賴清德總統五二○就職演說，提到兩岸關係時，呼籲重啟雙邊對等觀光旅遊、陸生來台就學，並喊出「台海和平，互利互惠、共存共榮」的口號，表達善意。但其論述重點，卻強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，希望中國重視「中華民國存在的事實」。全文通稱大陸為中國，也不提「台獨」，可是充分表達其將向「一中一台」、「新兩國論」的方向邁進，完全透露其「務實台獨工作者」的本質。中國大陸強烈反應，美國卻表示歡迎。這兩種完全不同的反應，引起我進一步追究這次大選的過程，發現背後應是美國對中國大陸的大陰謀。

當賴清德總統發表就職演說後，激起大陸強烈反彈。大陸國台辦發言人指出賴清德頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨，以武謀獨」，釋放了謀獨挑釁，破壞台海和平穩定的危險信號，充分表露其「台獨工作者」的本性。接著身兼中共中央對台工作領導小組秘書長的中央外辦主任王毅，強調一個中國原則是維護台海和平的定海神針，「台獨」分裂行徑構成對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。

美國則對賴清德五二○演說表示歡迎。早在去年夏天，美國國會即操作聯合國二七五八號決議有關「台灣地位」議題；賴清德當選後，美國在台協會主席羅森柏格在台北辦事處記者會上，即強調聯合國二七五八號決議沒有決定台灣地位，公開倡議「台灣地位未定論」，似在支持賴清德在五二○講稿中的「新兩國論」，也為駁斥中國大陸一再強調的「台灣是中國一部分」的預謀。

當賴清德在大選中勝出，美國總統拜登在祝賀詞中不支持台獨。但賴清德當選至就職的四個多月中，華府人士絡繹不絕組團訪台，都對賴表達支持。在這背景下，賴清德在演說中大膽提出「一中一台」、「新兩國論」的論述。

同時，美國國務卿布林肯在賴五二○演說後，隨即透過聲明祝賀賴當選，也恭賀台灣人民再一次展現其強大且富有韌性的民主體制力量，完全忽視賴是少數總統，還有百分六十的人民有不同意見。

美國這些舉措都是在支持賴清德，今後四年，賴將較前總統蔡英文，更積極的推動「親美抗中」的作為，大膽的往「台獨」方向走，挑釁大陸。誠如淡江大學榮譽教授趙春山所說：「賴試圖在民族、歷史、文化方面切斷台灣與整個中國、中華民國的連結，兩岸變成非我族類，其心必異的鬥爭。」若大陸定力不夠，掀起「武統台灣」，正好中入美國企盼代理人戰爭的陷阱，消耗大陸的實力，此一過程與俄烏戰爭的爆發如出一轍。

大陸痛批賴的五二○演說，顯示大陸最高當局已識破美國的陰謀，不會隨其言行，但在其他方面會有強烈的反彈。如在外交方面完全孤立台灣；在經濟方面大幅減少自台灣產品的進口，緊縮台灣對大陸出超，使台灣的出超變為入超，企業倒閉、失業增加；在軍事方面會加強施壓，如現在的圍台演習，使外資卻步，影響台灣未來的經濟發展。總之未來四年，台灣人沒有好日子過，怎能不令人憂慮。