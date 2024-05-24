陸採剝洋蔥式踹門 台應防突襲

公元五八九年，隋朝要進攻鄰近的陳國。戰前，隋軍主將賀若弼頻繁組織沿江守備部隊互相調防，並規定每次調防前都先要在歷陽郊外集中，同時插上很多旗幟與搭設很多帳篷。剛開始，陳國以為隋軍要進犯，馬上集結全部兵力防備，事後才知道是隋軍守備部隊換防，於是將集結的部隊又撤了回去。以後，隋軍頻頻這樣部署，陳軍也漸漸習以為常，就不再小心防備隋軍。當陳軍鬆懈之後，隋軍即乘機派兵過江，一舉攻占陳國的南徐州京畿要地。綜觀現代戰爭中，這個「瞞天過海」示假隱真的疑兵之法，也經常被廣為運用。

五二○賴清德總統於就職演說中表明「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之後，經過數日沉寂，共軍東部戰區宣布，五月廿三、廿四兩日將組織戰區陸海空及火箭軍部隊，在金馬台澎周邊展開「聯合利劍–二○二四Ａ」圍台軍演，以「懲戒台獨分裂勢力之謀獨行徑」。對比二○二二年時美國眾院議長裴洛西訪台後，共軍所展開的對台「圍島軍演」，中共此次軍演還涵蓋金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊海域，可以說是一次武力犯台的全過程演練。而這次軍演也許只是對岸一序列演習的起手式，後續的可能發展殊值台灣密切關注。

回顧中共自二○二○年迄今，一直悄悄採取「瞞天過海」溫水煮蛙之計，持續不斷地實施各類軍事蠶食行動，從飛機艦艇圍台，到彈道飛彈和遠程火箭砲臨空射至台東外海等等，漸漸的把各種兵、火力由彼岸沿海地區向台灣本島周邊延伸，尤其是共機已刻意的向台灣北部、南部和東部陸地接近，概約距離皆保持在六十七至七十四公里之間，遂引起台灣一些軍事專家評論，這種距離只要四至五分鐘就能飛到台北市總統府上空。

其實以北部外海的共軍殲–16型戰機為例，它所配備的「鷹擊91」反輻射飛彈，時速為三點五馬赫，換算成每秒可飛行一點二公里，若猝然攻擊距離其六十七或七十四公里的台灣北部重要雷達樞紐，僅需飛行五十六或六十二秒即可命中目標；在這種短促時間內，國軍恐怕不易有效攔截。換言之，中共正透過「剝洋蔥」前進部署兵力的方式，靜默地為一場台海局部戰爭預做準備，以防美國拱火讓兩岸失控爆發軍事衝突，進而使共軍掌握先發制人的有利機勢，俾奠定後繼投入部隊、發起攻台戰役之勝基。

有鑑於此，台灣軍方應針對當前共軍又展開「圍台軍演」之情勢發展，盡快全盤策訂新的防衛作戰戰略構想及戰術戰法，並且積極強化各政經、軍事要地的近迫防禦系統，俾能有效阻擋共機空中「踹門」的突襲行動，以確保國軍接戰後，整體聯合防衛系統的反擊戰力。