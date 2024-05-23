花東交通建設 應回歸專業討論

四月三日花蓮震災後，立法院國民黨團為加強東部建設，提出「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」等三個草案，環島高鐵與花東快兩案已列入立法院院會協商討論，但看來藍白合將力拚三讀通過。

草案中花東快編列經費二千五百億，已在進行可行性評估，預計在九月提出期末報告。環島高鐵預計經費至少上兆元，要求條例通過後立即進行可行性評估。國六東延花蓮，經費高達八千億，目前正進行初步調查，預計二年後完成路廊踏勘及地質調查探勘，包括調查、環評與施工，約需卅八年完工。但草案要求此三案之交通建設都要在十年內完成。

東部地區民代及民眾的主要訴求是東部聯外與區域內交通不可靠也不安全，尤其聯外交通的不確定性及風險性高，常讓民眾抱怨沒有一條安全可靠回家的路，缺乏基本的交通平權。花東三案其實凸顯台灣西部與東部交通建設差異性過大的問題，即使人口數差異大，但西部有完整的高、快速公路之路網，東部卻沒有一條快速公路。西部十七年前就有高鐵及完整的台鐵電氣化及雙軌系統，而花東鐵路全線雙軌電氣化工程，預估至少還要三年後才能完工。東部鐵路因沒有完整的電氣化及雙軌，因列車停讓受限造成效率不彰、速度慢且容易誤點。

從交通專業評估，國六東延花蓮因地質條件複雜、施工很困難，加上造價高與環境衝擊過大，可行性很低且無替代方案。環島高鐵因環境衝擊大且施工不易造價高，可行性也低，但有建設規模較小之快速鐵路的替代方案。至於花東快，因已有六年前通車的「蘇花改」，加上目前正在規畫也剛通過環評初審的「蘇花安」，蘇花安主要包括東澳至南澳段、震災受損最嚴重的和平至和中段、和仁至崇德段，預計八年後完成蘇花快速公路整體建設，如將規畫之花蓮崇德至台東市的「花東快速公路」，以東部整體連貫之宜花東快速公路完整評估，可在路廊選線盡量避免侵入環境及地質敏感區、建物密集處以降低拆遷量，就會提高花東快的可行性。

而環島高鐵凸顯東部需要效率高且更安全的鐵路系統，東部快鐵應是較佳的平衡性建設方案。目前已將設計標準提高，進行的改善軌道線形及雙軌電氣化，可將營運速度提升至每小時一百六十公里，並大幅減少月台停讓，將可改善誤點增加可靠性。如能調整北宜高鐵恢復至原規畫之北宜直鐵，運用規模小、成本低、期程短、環境影響小等優勢，並整合台鐵更有效率與安全的營運模式，更可符合東部民眾期盼的一車到底不須轉乘的鐵路服務。進而在完整鐵公路互補支援機制下，應可達到東部十年內快速、可靠又安全的交通運輸目標。

因這一個多月來立法院為諸多提案爭論不休，建議仍應回歸至專業討論，政府未來應將安全、可靠與交通平權等評估指標納入交通建設可行性評估，並針對缺乏安全及可靠性交通的區域，加速評估與建設的流程與時間。