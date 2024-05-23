共享平台變獨享 怎麼辦

台灣食物外送平台兩雄Ｆ和Ｕ日前說要合併，號稱數位經濟，提供分享的網路平台，今後只有一家獨大，會不會未見其利先蒙其害：抬高價格、服務落後、剝削員工…等等？

大家都擔心，也都懷疑這樣明顯破壞競爭的市場作為真能通過？但進一步也懷疑這麼不公平的交易Ｕ和Ｆ還敢籌謀？是不是有什麼我們民眾看不清楚的外交壓力會出現？在明年購併正式提送公平會前，我們可以怎麼做？

首先，不免要問主管機關，勞動部說五月廿九日要邀這兩家業者開會。但是以該部兩個月前才發函請Ｆ和Ｕ兩家籲請外送報酬透明化幾近道德的喊話，顯然勞動部對這個行業的狀況掌握得很有限。

我國勞動部拿平台沒輒不怪公務員，因為網路媒合服務是新勞動產品，不在原來勞基法規範中。從業人員寧願不享受「僱傭」關係下法規的保障，只認同與平台間鬆散的「承攬」關係。

而且這個心態各國都頭痛（加州二○二○總統大選時通過一公投案，否決了州議會為僱傭的強制法條），成為全球勞工的重要價值觀。Ｆ、Ｕ這樣的國際公司早就熟稔於這樣的職場ＱＡ，一般政府官員不容易有足夠的專業和他們正面攻防。

公私兩造正面對決，法律學問很大，但是針對台灣外送職場特殊環境，從側面找題材喚起消費者支持，依然是回應市場偏差最有效的策略。

台灣外送幾乎全都是自備機車，就其機動力，一定是生產力最高的服務方式，也就是說此地的平台有產值和獲利最高的外送部隊，但去年疫情後平台已經兩次降低外送員運費，平台端有沒有暴利？外送員實質所得有沒有太低？政府可以要求平台自行舉證，或者向全球僑民號召，幫忙查核我們勞工有沒有被剝削？

機車外送，常有搶時間的交通違規甚至事故，各直轄市多頒有「外送平台業者管理條例」，要求發生交通事故或食安糾紛時，業者要提供該趟服務相關資訊，例如服務時地、商品價和運費、其他運送瑕疵處理方式等。這些依法可以責求的資料，即使是個案，藉大數據分析慢慢可以推敲全貌，掌握平台業績、外送員權益和消費糾紛，慢慢將平台納管。

以上這些職場特性的因應，都代表成本、公平和競爭力。是重大營業機密，必須要有夠份量事件的客觀需要，才有可能從國際老狐狸擠出情報。交安和食安就是台灣消費者最認同的著力點，大有可期！

消費者載舟覆舟最大殺力是品牌認同，市場上Ｆ和Ｕ若在前述交安上有高下，一經披露，消費正義判定品牌，業者不敢不改，可惜政府錯過時機，今後怕只有一家，品牌無競爭，消費者力量減弱，那就該政府上場給新壓力了。例如說：「七月一日起所有外送車輛不可以停靠人行道」，又如：「明年元月起外送平台須在二○三○年完成機車全面電動化」…

卓院長期勉新內閣對老問題要有新解方。要不要試試看？