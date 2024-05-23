勒索喬治亞 歐美推進外交政變？

俄羅斯入侵烏克蘭以來，原本已在放大俄羅斯不是的歐美傳媒，對莫斯科的抹黑也就更多。現在，喬治亞的境外影響力法，一年前立法失利，近日已在國會通過，後卻遭總統否決，再使美英傳媒的報導與評論又是一面倒。西方指控該法是「俄羅斯法」，歐盟也警告去年底剛取得入盟候選國資格的喬治亞，若真執行該法，將「不利於申請入盟」。

不過，喬治亞「團結網絡」市民與工會活躍女士A. Rochowanski與S. Japaridze提醒，該國有兩萬五千個NGOs，真正發生作用者，九成乃至全部資金都是來自境外。執政黨「喬治亞之夢」和大多數反對黨的意識形態非常一致，無不相信技術官僚，國家政策因此也都是出自（外國）專家，利用所謂客觀的數據和技術來設計。加入歐盟是多數民眾的意願，執政黨與反對黨也都頂禮膜拜。

舉國入歐盟的意見相同，何以執政黨干冒國內抗議和歐美壓力的風險，要通過所謂的「外國代理人」法？答案就在，過去大約五年，一些每年得到外國資金數百萬美元或歐元的NGOs，不僅參與黨派政治，對於當今執政黨固然親歐，但也同時親俄的立場欠難同意。於是，他們否認執政黨的合法性，不僅在選舉中支持反對派，他們在歐美政府默許下，也激進到呼籲推翻當今政府的地步。

兩位女士問：若在歐盟，會同意其NGOs有這種行為與政治主張嗎？在民主與憲法程序之外，推進不排斥暴力之革命性權力變革，可以嗎？她們又問，歐盟本身的法律，並不禁止各國對NGOs的財政來源進行監管，喬治亞現在這部法律，不也是這個作用嗎？何以如今歐盟官員威脅要以此破壞喬治亞的入盟進程，這是一種很不體面的手段，是要假借民意，勒索喬治亞政府嗎？

最後，她們指出，喬治亞國內外對俄羅斯的抹黑與尖叫，倒是另有作用。一來，喬治亞公眾的恐懼和怨恨俄羅斯的情緒再次瀰漫，以為新法是要阻其入歐。再則，進入歐盟事小，克里姆林宮對烏克蘭入歐盟都不反對，怎麼會反對或阻撓喬治亞進入？真相就在，喬治亞的西方夥伴早就另有地緣政治的偏執，表現在二○○八年，美國無視於同盟國的反對，業已承諾要讓喬治亞入北約。

目睹歐美這些表現，英國的大乘佛教學者和修行者，也是音樂家的B. Holland發表評論，指這是「美國民主基金會」等機構企圖推進「外交政變」。萬一成功， B. A. Thomason甫於四月底完成的博士論文《確保帝國安全的民主實作》，焦點包括該基金會以「民主促進論」之名行顛覆海外政府之實，倒是可以再增添一個案例。