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公眾參與 社安網最後一哩路

聯合報／ 吳怡彥／公教（新北市）

台中捷運發生隨機殺人事件，事隔鄭捷事件滿十周年，不意外的，輿論以社會安全網補洞為檢討方向。因應方式就是加派保全與警察協同巡查。北捷、中捷、高捷同步提出加派人力巡邏措施。這些都是安全而穩健的事後補救措施。

但除此之外，政府與社會還能如何因應？社會安全網的破口，多指向軟體機制的加強，所以加派人力巡邏是慣常做法。但如何建構一個安全的社會亦涉及軟硬體的整合設計。諸如捷運急難相關的通報設施，警示系統的建置與例常的維護管理都是必要。然而，軟體面畢竟難以完全依賴巡邏人力，而更需要建立在全民安全意識的普及與互助之上。

台中市長盧秀燕訪視見義勇為傷者，並給予中捷免費搭乘，為社會建立很好的宣示效應。這是肯定願意共同參與為社會安全網補破網的人，鼓勵更多人正視社會互助的網絡關係。都市社會學談的是都市人彼此的漠然態勢，而透過道德呼籲與真實獎勵機制，能讓公眾持續關切公共安全，甚而改變作為。

在硬體設施方面，報載中捷緊急求救對講機需長按三秒，媒體實測中捷車廂緊急通話鈕更發生鈴響卅秒無回應狀況。通常意外發生之際，如有巨大聲響與燈光，即可喚起眾人之注意，如有歹徒亦可有警示之效果。惟過往為了防弊，給予緊急按鈕諸多限制，反而失去緊急因應意義。

不斷加派巡邏人力固然有短期遏止效益，但從制度面調整、落實相關硬體軟體的督導機制，再從全民網絡連結與態度的調整，才是社會安全網補破洞的最後一哩路。

人力 台中捷運 機制

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