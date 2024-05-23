賴踩紅線 兩岸將無迴旋空間

賴總統的就職演說在統獨維度上，堪稱向其中一側跨出超越歷次總統就職演說的一大步。北京則由身兼中共中央對台工作領導小組秘書長的中央外辦主任王毅出面回應，遠超過國台辦發言人級別的安排，釋出未來兩岸關係的重要訊號，啟人深憂。

國台辦主要處理兩岸事務性的問題，以王毅之地位，出面介入其事，毋寧代表著兩岸的大事更會與國際社會產生連動關係，不容等閒視之；賴清德欠缺兩岸與國際事務經驗，完全低估了其中潛藏的嚴重性。

今日兩岸問題的焦點，絕對不是局限於賴清德個人所想像的層次，認為只要有美國支持就高枕無憂。事實遠超過賴清德團隊的想像，畢竟美國的支援有其極限，而歐盟及日本的幫助頂多口惠而實不至。

中國大陸的最高目標在於兩岸和平統一，可惜賴清德見不及此。陳水扁及蔡英文尚且有所保留，避免踩大陸紅線，賴清德則不然，刻意挑動大陸的敏感神經，讓自己與大陸均無迴旋空間，那是惹火上身的不智之舉。

當然，大陸不會立即動手，而是循序漸進，逐步削弱中華民國的國際活動空間，從而使賴清德只能坐困愁城；中華民國的國際空間，也只會愈來愈窄。如今教廷有意與中國大陸建交，至於其他邦交國亦蠢蠢欲動。

當務之急，兩岸需要的是和平交流，絕非徒逞一時之快，否則欠缺宏觀視遠的胸襟，必然陷入後患無窮之命運！