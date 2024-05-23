太陽花遺產 只剩政治裝飾

太陽花學運自二○一四年以來無疑改變了台灣的政治風景，這場運動一度被視為青年政治覺醒的標誌，預期將帶來政治透明性和民主深化。然而，十年過去了，當年激昂的口號和理想似乎已被政治機器的腐蝕所侵蝕，漸漸顯露出其效應的限度與雙面性。

太陽花學運推高了網路政治作戰的風潮，確實在技術和訊息流通上創新了選戰方式。然而，這一點被過度商業化和操控化，網路空戰不再是理想的載體，反而成了各方操弄輿論、散播假訊息的工具。這種做法破壞了公共對話的質量，扭曲了民主的本質，使政治討論淪為表面的符號遊戲，忽略了深層的政策討論和實質問題解決。

太陽花學運激發的青年政治自主性，本應為台灣民主注入新鮮血液。但遺憾的是，這種自主性被某些政黨看作是利用的工具，特別是民進黨在利用這股力量上顯得尤為突出。從二○一四年到二○二四年的選戰中，民進黨似乎將青年選票視為囊中之物，但卻未能對其核心關切—如低薪問題、房價高漲等提出有效解答。這不僅是策略上的失誤，更是道義上的背叛。

更為嚴重的是，民進黨執政期間一系列政策操作，如強推萊豬進口、勞基法的爭議性修改等，透露出一種對既有政治秩序的輕蔑，對學運精神的背離。這種自上而下的政策推動方式，反映了一種政治獨斷，與太陽花學運倡導的民主參與和政治透明度背道而馳。

最近的立法爭議是一個顯著的例子。民進黨在新國會成立後，迅速提出了「國會擴權！民主已死！」的口號，這種言論不僅極具爭議性，還顯示出對選民智慧的不尊重。這種行為似乎暗示，投給藍白兩黨的選民只能選出不合格的立委，這種態度無疑是對選民選擇的一種貶低。

對於民進黨及其支持者所提出的「沒有討論、沒有民主」的批評，事實上，立法院的運作有其固有的複雜性和效率考量。例如，省略某些讀次直接進行二讀的做法，是為了提升議事效率，這在眾多民主國家中都有實例。雖然這種做法可能會引起一些爭議，但它也反映了代議政治在操作大規模民主時不可避免的一些實際考量。

這些爭議展示了一個更深層次的問題：太陽花學運當初所倡導的透明和公開討論的理想，在當前的政治實踐中，似乎被某些政治策略和操作所掩蓋。當政黨更關注於策略勝利而非真正的政策討論時，民主的實質意義便可能被稀釋。太陽花學運後政黨的策略性動員，特別是民進黨試圖重現學運的戲碼以對付在野黨，實際上是一種政治操弄的表現，這種做法不僅未能有效動員年輕人，反而進一步揭示了黨的策略短視和對過去的依賴。這種重施故技的策略，不僅無助於解決台灣面臨的深層次問題，反而加劇了政治對立，侵蝕了公共信任。

總之，太陽花學運雖然曾經是一道亮麗的政治風景線，但現實的複雜性和政治運作的功利性已大大削弱了其理想的光芒。當政黨將政治理想工具化，而非真正落實其精神時，學運的遺產便成為了一種裝飾，一種被政治化的符號，而非真正的改革動力。太陽花學運的精神被過度消費後，留給台灣的是一種政治的虛無和戲劇性的再現，這是台灣民主發展中一個不容忽視的警示。