賴比蔡走更遠 陸必反應

賴清德總統的五二○就職演說，平心而論，並沒有什麼重大意外之處；只不過是在前總統蔡英文的分離主義路線上更走遠一步。賴清德演說背後所隱藏的這種心態的危險性，與其說會形成一個立即危及兩岸的政策，不如說，會造成一種未來無法煞車的趨勢，進而形成兩岸包括美國在內的慘烈對撞。

賴清德說要延續蔡英文路線或所謂的現狀，其實是極糟糕的概念。因為蔡英文路線本身就是一個非常危險的路線；而所謂的「現狀」，其實是一種路線，這是一條在「只維持兩岸不打」的情況下，不斷掏空中華民國憲法、不斷向分離主義蠕動的趨勢。但沒有人知道，「打與不打」的臨界點在哪裡！

由蔡到賴所形成的此一趨勢，可以從蔡英文的兩次就職演說與賴清德這次的演說比對出來。蔡第一次就職演說，由於是接在馬英九任期後，兩岸議題上不敢過分躁進，只是不斷強調其政策乃是「維持現狀」；而對於九二共識，蔡仍是遮遮掩掩的表達了「一九九二年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」、「政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」。

但在蔡的第二次就職演說，就是「過去四年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會的肯定；我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻」，「我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場」。其餘的都只剰下空話。

而在二○二一年雙十國慶講話，蔡英文加快了分離主義路線的調子；居然出現了完全違反中華民國憲法所規範的中華民國領土主權範圍的說法，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。這完全隱藏了對憲法的不誠實與不忠誠。因為憲法是國家最後且最高之法典，其所規定的領土主權範圍內，不可能允許有另一部同等位階的憲法存在。但當蔡提此一說法時，並未說出這一個「中華人民共和國」是存在我們憲法所規定的領土主權範圍內的國家，它所存在的那片土地，與我們中華民國是什麼關係？我們承認它了嗎？我們可以承認它嗎？同時蔡在兩岸關係上的用語也定調，把中華民國擅改為「中華民國台灣」，不再是「台灣」或「這個國家」；而「中華人民共和國」的字眼也出現在其公文書中；但至少還不是就職大典中的用語。而此概念被賴清德全盤照收。

賴清德的就職演說中，除了接收「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」在內的說法外，用語就更令人匪夷所思；賴以「中國」、「中華人民共和國」稱呼對岸；而以「中華民國」、「中華民國台灣」和「台灣」稱呼此岸；這些同時出現在就職演說中。這是一個在分裂主義趨勢不變的情況下，較蔡英文更高的起步點；對中共的刺激諒必更大。而北京的反應，想必會在年底美國總統大選結束後展開。畢竟，來自華府和北京的訊息都認為，在大選前出現任何兩岸與美國的過激反應，都將會給美國大選投下不可測的變數。