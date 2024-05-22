全球登革熱流行 台灣可貢獻科研防疫

在全球暖化與極端氣候威脅下，傳播登革病毒的斑蚊擴大版圖，致溫帶也出現登革熱流行；而南美洲一些熱帶國家今年的登革熱病例數創新高。具多年登革熱研究成果與防治經驗的台灣，在此全球疫情飆升時該努力的作為為何？

四月十一日巴西、阿根廷、巴拉圭、祕魯、波多黎各的醫院擠滿了登革熱病患。一周後，路透報導，墨西哥與波多黎各進入「緊急狀態」！泛美衛生組織證實四月十九日美洲的登革熱病例已破五二○萬例。蚊媒病毒傳染病的死亡也竄升至一八○○多人。該組織主任Jarbas Barbosa提醒：「目前登革疫苗極有限，在此疫情廣布時欲以疫苗降低登革重症，很難馬上見效。」換言之，現階段防疫必須仰賴早期偵測的防控斑蚊與發現感染者、衛生教育及動員社區居民防疫四大策略並進。

我國自一九八七年發生二戰後首波登革熱大流行至今，已有卅七年防疫成敗經驗。身經百戰的高雄市衛生局努力研發捕蚊器，吸引雌蚊入桶內產卵，同時黏補成蚊降低成蚊密度，於二○一六年在高雄市登革熱熱區推廣，教居民在家中布放，養成自主管理環境習慣；高市並在二○一七年出版「高雄市登革熱理論與實務」一書。

國家蚊媒傳染病防治研究中心也邀集醫師、醫檢師、第一線防疫戰友、衛生教育、蚊媒及公共衛生學者，將累積的疫戰經驗串聯公共衛生、臨床醫學與基礎科學，於二○一八年八月出版「台灣經驗：登革熱防治手冊」在去年登革熱大流行時，對較少防疫實務經驗的縣市，多所助益。

此外，科技部於二○一六年五月出版「登革熱的台灣經驗」，偏重登革熱的全球流行病學、致病機轉、抗病毒藥物研發與疫苗等的預防研究。台灣有白線斑蚊與埃及斑蚊，又曾以衛生資訊推動整合偵測，尤其是登革病毒血清抗體的偵測，整合蚊卵密度數據及風險因子，及時環境管理，能降低後續的病例數；更重要的是流行病學研究發現，在埃及斑蚊區的群聚病例中，易選擇具高繁殖力的優勢病毒株，致家庭與社區後發病例更多重症。換言之，在社區中盡早發現登革病毒與病媒蚊，立即打斷傳染鏈可快速降低其後的重症與死亡，進而降溫全球登革熱疫情。

筆者誠摯建議：一、疾管署須公布二○一五年後各病例的臨床輕重症（Ａ、Ｂ、Ｃ）分類，有助於其差異的深入探究，降低致死率。二、國衛院應學新加坡，以制定標準化衛生資訊蒐集每位感染者的臨床、流行病學及實驗數據，尤其在埃及斑蚊流行區，凡有老人重症／死亡與群聚病例時，宜在急性期的兩不同發病日採檢，擇不同年齡層、慢性病患，得登革病毒全長序列，藉以徹底明瞭致重症的分子機轉，供高效防疫、改進治療與研發疫苗參考。三、台灣的科研機構及登革熱防治的衛生、環保等單位，除應持續評估防疫成效外，更需與東南亞國家推動跨國研究。四、行政院科技會報辦公室、國衛院與國科會應召開「登革熱科研防治貢獻全球衛生」的國內專家研討會與國際會議，集思廣益共謀全球衛生福祉。

「科研防疫貢獻全球」是賴總統該努力的目標。