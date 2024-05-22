賴何必把橄欖枝削尖帶刺

賴總統就職演說有關兩岸的部分，無法掩藏他心中初掌大位的志得意滿，對外明告中國兩岸楚河漢界互不隸屬，對內告誡在野勿與中共同氣連枝，出賣主權，一招兩式說得是理直氣壯，大義凜然。

證嚴法師有句名言：理直要氣和，顯然賴總統不夠內斂沉穩，政治常是可以做不能說，可以說卻不能做。

筆者提供一則典故：一九二三年起施特雷澤曼連續八屆擔任德國外交部長，並因主導與法國世仇的和解而於一九二六年獲諾貝爾和平獎。

他有次正準備對國會演說擬稿，一旁幕僚看見他在沉思，就說：您一定在想要對國會說些什麼？施特說：你猜錯了，我在想萬萬不能對國會說些什麼。

賴總統的就職演說重中之重全在兩岸論述，其餘只是占點篇幅時間，美國、日本及國際焦點在此，遑論中共當局，那又何必去把橄欖枝削尖帶刺呢？