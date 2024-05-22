賴總統就職 要從建立民信開始

群我倫理促進會日前發布了委託「遠見民意調查社」所做之「二○二四年社會信任度調查」。這個調查已行之有年，從二○○一年起就長期追蹤民眾對社會各種角色的信任度，以及對政府施政表現的評價。今年的調查結果發表正好在新任總統就職之際，其中有關政策民意的調查，除了檢視過去施政的成績，也可做為未來新政府規畫藍圖提供事先預警的功用，我認為別具意義。

此次政策民意調查，近五成民眾信任政府施政的能力，但也有四成以上的民眾表示不信任。其中三項被認為不適當的政策，分別為能源（百分之五十三點二）、食安（百分之四十七點八）及兩岸（百分之四十六點一），這幾個議題與民眾生活息息相關，也在媒體上廣泛討論，有這個結果並不意外。

拿食安問題來說，從瘦肉精、蘇丹紅，到寶林茶室、王品等多件食物中毒案，一連串的食安意外使得人心惶惶。事實上，二○二三年食安案件數量暴增，還創下歷年新高，只是並未曝光於媒體，讓民眾有一切都很安全的假象。「食安五環」是蔡政府的重要政策，但現在看來還有很大的改善空間，政府相關單位不應再粉飾太平，而是要善盡監督及把關之責，將「食之安全」還給民眾。

兩岸問題則已是老生長談，在蔡總統執政期間，兩岸關係降到冰點，再加上中美關係惡化，而台灣在多項議題上堅定地站隊美國，更加深了兩岸彼此的怨懟，台海局勢緊張，甚至被經濟學人雜誌封為全世界最危險的地方。從這次信任度調查也可看出，劍拔弩張式的對立並非民眾所願，絕大多數的台灣人都希望能維持台海和平，安居樂業。當然和平的維護需要兩方共同努力，也須有長時間的互信基礎。賴總統曾自稱是務實台獨工作者，雖其在副總統任內有修正路線，釋出希望兩岸執政黨展開良性對話的橄欖枝，但面對北京堅持一中原則、九二共識的立場，賴政府的兩岸關係會如何發展值得高度關注。我也期待賴政府能運用智慧找到合適方案，循序漸進地與對岸開啟雙向對談，降低敵意螺旋，避免兩岸出現戰爭。

此次民眾最不信任的政策則是能源問題。「廢核」向來是民進黨執政最重要的政策之一，但隨著二○二五非核家園政策的推動，台灣電力的短板愈來愈顯著，最近屢次傳出跳電導致供電不穩或停電，單單桃園四月就停電達到卅五次，嚴重影響到民生，更令人擔憂缺電對台灣產業的影響。最近Ｇ７工業國聲明不再發表反核言論，歐盟也將核能視為綠能，而國內工商界也紛紛提出希望政府能重新檢討能源政策；如我的好友玉山科技協會理事長童子賢先生就提出可讓核能成為基載電力的一環。就看賴總統能否能正視現行能源政策的錯誤，放棄意識形態，務實地調整電力發展規畫。

《論語》顏淵篇曾載子貢問政，孔子在他所提的「足食」、「足兵」、「民信」這三者中，認為足兵、足食皆可去，但無信則不立，可見民信的重要性。政治人物常言「民之所欲，長在我心」，政府重視民意趨向就能累積信任，而這份信任就是支持經濟繁榮、政治民主和國家發展的重要支柱。賴總統任期剛剛開始，除上述三項問題，其實還有很多的議題等待解決，希望賴政府能多方傾聽、務實面對、確實執行，帶領台灣走出新局。