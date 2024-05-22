升格體育部 要能起東風

國內職棒早期四大名投在總統就職典禮領唱國歌，引起不少球迷好評，也凸顯總統對於運動文化的尊重。而更讓體育界關心的是，賴總統選前的體育重要政見之一、並在就職演說中提到的，就是要將教育部體育署獨立升格為「體育暨運動發展部」，這也算是少數朝野有共識的重要工作之一。如今，體育界也期待總統兌現這個政見，但升格只是增加員額及經費就會解決體育界面臨的窘境嗎？事實上，組織施政思維及策略作為將會決定升格成效。

首先，國內體育政策從體委會時代的「全民競技花開並蒂」雙主軸，到體育署時代則是「全民、競技及產業」發展鐵三角，組織架構也隨之調整。可惜的是公務部門「自掃門前雪」的觀念，使得組織內部業務缺乏整合，單打獨鬥的結果自然是事倍功半。

引用運動界前輩提出之「競技運動全民化、全民運動產業化」的概念，是推動組織整合的重要架構。前者強調運動推廣不能光是追求競技成就，發展運動金字塔並強調基層運動的普及，是重中之重，比較可惜的是國內的學校運動發展重點著重在勝負，而非終身運動習慣之培養，不僅容易揠苗助長，更使運動資源分配失衡，政府資源獨厚少數學校運動菁英。後者則是針對部分具群眾基礎的運動，導入商業思維的發展策略，提供便民的行政服務以利產業發展。現階段福利式的補助政策形塑了皆大歡喜的表象，但長期下來不僅弱化民間運動組織發展動能，更無法厚實產業根基。基於組織欠缺整合，產業政策一直無法融入核心產業，對此理應建構跨部門的商業發展功能小組，並盤點各單位的產業或商業亮點以提出合宜的產業政策，才得以呼應全民、競技及產業之鐵三角。

其次，社會變遷下的現代運動，已經被賦予更多功能的載體，從永續發展、城市行銷、凝聚民心及在地文化輸出等；運動已具備跨足不同產業的關鍵角色，包括運動觀光、運動文創、運動科技等，而運動用品製造業在全球運動器材設備供應鏈早已占有一席之地，且不同族群對於運動都有需求，如銀髮族運動、幼兒體能發展及職場運動促進等。再者，受限於弱國無外交及兩岸錯綜複雜的政治現狀，藉由運動參與國際事務已成我維繫國際關係的重要渠道。簡言之，行政部門應試著將運動發展重心，從過往侷限於運動競技勝負轉化為跨產業、跨族群、跨國際的最佳媒合劑，提升施政格局及視野。

從二○○九年高雄世運會到二○一七年台北世大運，不僅讓我們見識國際賽事的魅力，更展現行政部門效能。自台北世大運、二○一八年雅加達亞運，到二○二○年東京奧運，競技運動的成效也與國家訓練中心法人化及運動彩券提供的資源有密切相關，剛成立不久的國家運動科學中心在不久的將來亦扮演助攻角色。「萬事皆備，只欠東風」，運動界不僅期待升格政見的落實，也更希望升格後的部級單位提出具有高度戰略且整合產官學研資源的政策，寫下歷史新頁。