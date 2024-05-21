賴總統強化美「台灣地位未定」論

綜觀賴清德總統的就職演說，最大特色是，有關國防、兩岸與國際外交層面內容占比甚少，且全場演說並未如各界期待的釋出善意、努力創造兩岸和平契機。其主要論述仍集中焦點於渲染與抨擊中共威脅，放大兩岸對抗的民進黨傳統老調，以及延續蔡英文政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」和強調維持現狀的訴求。

綜合分析其內容，在國安戰略層次的意義，可以概述為下列幾點：

首先，是賦予「新兩國論」新的政治意義，符合美國利益。民進黨歷屆主要領導人均醉心於台灣獨立，係有目共睹之事實。迨二○二一年國慶，蔡英文啟用「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的主張，亦即所謂「新兩國論」。當時「務實的台獨工作者」賴副總統於翌年二月接見外賓時同聲附和「新兩國論」，顯然已接受美方所同意的論述，否則恐其參選總統機會微乎其微。

其次，「新兩國論」是未來「台灣地位未定論」的配套措施。美國國會自去年夏，即開始操作聯合國第二七五八號決議有關台灣地位議題。今年初賴清德贏得總統大選後，美國在台協會理事主席羅森柏格在台北辦事處記者會上即強調聯合國二七五八號決議沒有決定台灣地位，形同公開倡議「台灣地位未定論」。上個月，美國會再度提案「台灣地位未定論」，強化支持行政部門的論調。此次就職演說再重提「新兩國論」，恐係美方執意我方持續提出，以利配合其未來在國際間推動「台灣地位未定論」之需。

第三，中國大陸拉攏馬英九的姿態，將引發美方藉故挑動兩岸對立。馬英九應中共邀請赴陸訪問後，後續幾批國民黨重要政治與商界訪團赴陸，讓美方深恐親中勢力在中共支援下再度復辟。由賴清德發表兩岸不和、兩國互不隸屬論的強硬主張，可激怒中共，且可破壞兩岸氣氛，符合美方未來抗中戰略的長遠利益，達到摧毀兩岸和平對談的策略性目標。現在賴清德的說法，可謂只是重複操作美方的同一謀略罷了。

第四，美方全面掌控我方國安高層，境況令人堪憂。縱觀賴政府國安團隊內，上自蕭美琴，下至吳釗燮、顧立雄、林佳龍、林飛帆等重要國安高層，與其如一般報評認為是蔡英文人馬、是「蔡規賴隨」，不如校正回歸成「美方人馬」更加恰當。審視兩岸情勢難以自主掌控、走向和解，未來我方仍舊有自己的國家利益與國家安全可言嗎？