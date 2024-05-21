全無反省、改革 當上總統就耍賴

賴清德就任總統，就職演說走文青風，政策呼喊口號化，被媒體評論為比蔡英文還不如，因為蔡英文在演說口號下，還會有具體政策方向表白。嚴重的是，賴清德全然忘了他的憲政承諾。

二○一九年六月四日，他接受媒體專訪時表示，未來若當選總統，要結合朝野推動憲政改革，將台灣改為「內閣雙首長制」。除了行政院長任命一定要立法院同意外，還要讓立委兼任部會首長，避免執政與民意脫節。

然而賴清德當選總統四個多月，如今也就職了，但有要結合朝野推動憲政改革嗎？顯然沒有！賴清德當選總統四個多月以來，居然打破每任總統剛當選均邀約在野黨領袖請益憲政的慣例，賴清德是否太過傲慢？

賴清德不只全無推動憲政改革的行動，就連內閣組成也是夜郎自大，不認自已是雙少數總統，卻背離多數統治的憲政原理，恣意任命違反證交法遭判緩刑的罪犯為經濟部長、任命確實違反公務員服務法而被監察院彈劾的陳金德為公共工程委員會主委、任命二○二四年立委選舉大敗的張廖萬堅為教育部政次、林靜儀為衛福部政次，如此把被民意唾棄的人任命為中央部會首長，以對抗當選的立委，挾制地方政府施政，完全是背離了憲政民主的精神。

更離譜的是，賴政府任命在彰化縣第三選區立委選舉落敗的吳音寧，為行政院中部聯合服務中心副執行長。行政院中部聯合服務中心是依行政院中部聯合服務中心設置要點設置的，設置要點是行政規則，並非法律；是以，行政院中部聯合服務中心是沒有法律依據的黑機關。賴政府將立委落選者，以聘用人員資格聘用為行政院中部聯合服務中心副執行長，公然違反憲法第八十六條公務人員任用資格之規定，敗壞了文官體制。

賴清德的問題不只在於無視憲政法制，而是掌握到權力後的傲慢與無能。二○一八年他擔任行政院長所推動的稅改，將綜合所得稅最高級距由四十五％降為四十％，大大減輕富人稅負，而當時吹噓的所得稅制優化方案能減輕中低所得者租稅負擔，則被立法院預算中心公開打臉，表示扣除額提高之負擔減免，中低所得者獲益有限，而高所得者獲益反較大，以致造成貧富差距的日益擴大。行政院主計總處最近公布的家庭財富分配統計結果，貧富差距由卅年前的十六點八倍，飆至現今的六十六點九倍以上。

回顧這八年多來，蔡英文和民進黨人對台灣人民所許諾的憲政改革、國會改革、司法改革、教育改革、財政紀律改革、稅制公義改革、政府效能改革、解決世代貧富差距等全部跳票！對此，賴清德在就職演說中全無反省，也不提任何具體的改革政策。而他曾在媒體上表示「行政院長任命一定要經立法院同意」的自我許諾，在其全篇就職演說中也未見片語隻字，這難道是當了總統後，就耍賴嗎？