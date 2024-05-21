要合作進步？ 對撞退步？

昨天賴清德總統就職演說，第一段就談到行政立法協調合作，呼籲政黨要有合作的信念，但又以理性問政和程序正義暗批國會，彷彿為合作訂下條件。坦白說，如果行政立法不是站在平等的立足點，要談協調合作只能寄望行政部門的善意施捨。作為本會期最重要的法案，國會改革是攸關分權制衡、政黨合作和對抗假訊息的憲政秩序重建。要實踐行政立法合作，國會改革一役，只能成功不能失敗！

首先，當代憲政主義的核心是保障人權，要維護人權必須落實分權制衡。我國憲法五十七條明文「行政向立法負責」，但長久以來行政權獨大，就是因為立法院沒有足夠的憲政工具制衡行政部門。修憲以來，我國雖被歸類為雙首長制，但總統提名行政院長從沒尊重立院多數。同為雙首長制的法國，總統不但按照國會多數任命閣揆，閣揆首次施政計畫還提請國會進行信任投票，這些在我國都沒有。

而且，面對有限調查權的立法院，行政院可把無需保密的重要事項輕易封存。因此，國情報告便是讓真正掌握權力的總統面對代表人民的國會，不像現在除四年一次選舉，其他時間不用接受民意監督。按照目前審議的版本，立院調查權僅限於憲法職責，完全談不上擴權。即便有國情報告和調查權，都不能保證行政向立院負責，但若連這些工具都沒有，要有效制衡行政權如緣木求魚。

第二，只有有力的國會，習慣獨大的行政權才會和立法部門合作。今年四月韓國國會大選，在野的共同民主黨大勝，尹錫悅總統馬上和李在明見面，解決醫改問題。但是，從一月勝選至今，賴總統沒有拜訪在野黨，為什麼？因為南韓總理任命要國會同意，國會過半數可以要求部長下台，而且國會還有調查權。正是倚仗這些憲法工具，南韓的行政立法兩權才會相互尊重，朝野才能合作。

要重建憲政秩序，程序正義同樣不能輕忽。上周五表決大戰後，民進黨抗議沒有討論和看不到法案。雖然在交付二讀前已有一天半討論，這還不算三場公聽會和一場專案報告，但若要更多討論也還算合理。至於所謂看不到法案則全是謊言，只要上立院網站「議事暨公報資訊網」，所有資料一目瞭然。面對這些不實訊息，立法院和在野黨黨團都要即時更正，當審查過程陷入一團混亂，更需要對現場狀況即時說明，不能只靠個別委員。至於討論時間，立院可以考慮撥固定時間讓各黨推代表辯論，若當中有人衝撞主席台，則立即停止辯論開始表決。如此不只能於當日完成審查，也可以讓審查過程成為向全民展示的民主典範。

最後，我要強調，國會改革的敵人不是民進黨，更不是民進黨支持者，而是對權力的執念，和對失去權力的恐懼。我要提醒反對國會改革的朋友，創造雙贏絕不是讓民進黨贏兩次，一黨絕對控制更不是台灣成就民主繁榮的方法。矯正權力過度向行政傾斜是健全台灣民主的第一哩路，也是檢視我們是否具備成熟憲政文化對於制度的信任。若能跨出這步，民眾對台灣的民主會更有信心，賴總統倡議的「合作的信念」也會被認真對待。要合作進步？還是要對抗退步？就看賴總統一念之間。