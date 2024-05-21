善意橄欖枝？挑釁檄文？

正副總統賴清德、蕭美琴昨天就職。儘管作為少數總統，賴清德就職演說卻並無體現蔡英文總統叮嚀的「謙卑再謙卑」。在兩岸論述部分引發諸多爭論，超越外界原期待更為溫和及善意的預測。這究竟是遞出善意、創造兩岸和平的橄欖枝？還是讓兩岸互動陷入惡性循環、聲討對手的檄文呢？

賴就職演說完全以「中國」稱呼大陸，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。對比民選總統李登輝、陳水扁及蔡英文的就職演說，這是善意最少的一次，兩岸關係恐難以展開正常化、健康化及制度化的交流合作。對賴就職演說兩岸論述的批判，紛至沓來，舉凡言詞挑釁化、國家去中化，本對其無幻想。然檢視賴的兩岸論述是否具善意，尚可以賴說什麼及不說什麼為評價；總體而論，賴是朝向中間溫和但略偏強硬的路線。

首先，賴未再提出激進挑釁的兩岸論述。演說詞中不再提務實台獨、台灣事實上是主權獨立國家，及不再提兩岸關係敵對是大陸單方責任，而是共同責任，釋放些許政治善意。相對於蔡英文就職演說，雖未提九二共識，但尚且提出九二史實、九二精神及九二共同認知，作為替代方案。這顯示賴的兩岸論述是去台獨化及去九二共識化，既不走向激進台獨，也不偏親中取向。

其次，提出不具政治善意的兩岸論述。儘管提出維持現狀「蔡規賴隨」，以彰顯善意，但通篇演說中以「中國」稱呼大陸，直接將「四項堅持」表述為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被批判為邁向兩國論之台獨宣言書。同時更直批「中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰」，如此不啻定位兩岸關係為兩國關係，批評大陸對全球和平穩定之威脅，形同倡議中國威脅論。

再者，兩岸論述空洞化、模糊化、去中化。論及「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民」，儘管強調中華民國，卻未表明與大陸在領土及主權重疊關係，及歷史文化血緣共源關係，也未論及中華民國憲法究竟是一中或一中一台框架，以及兩岸人民關係條例定位兩岸為一國兩區，顯示空洞模糊及去中化。

最後，嚴厲批判國民黨及大陸當局，不利於內部團結及兩岸和諧。如批判國民黨在遷台後實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代，這等於批判國民黨威權統治戕害人權，卻未肯定當年國民黨政府抗共保台之決心；肯定台灣示範民主防疫可以優於專制防疫，卻貶抑大陸舉國集權體制的運作效率。

尤其是以「中國」稱呼大陸，再宣稱兩岸互不隸屬，坐實兩國論，且「特殊關係」也不見。同時，將中華民國、中華民國台灣、台灣，三者同為國家名稱，形同公然正名。此種內鬥藍白、外批大陸的說法，既無益於台灣內部政黨合作，也不利維持兩岸和平穩定。

賴的就職演說不但難以讓藍白綠團結凝聚共識，也無法達成兩岸和平。倡議兩岸互不隸屬，這與國民黨界定兩岸互不承認主權、互不否認治權路線相悖離；倡議反併吞、護主權，不可為政權犧牲國家主權說法，直批藍白兩黨親中、影射其在地協力者及被統戰角色。

檢視賴總統就職演說，對內仇視藍白，難有良善政黨互動。在兩岸，習近平所倡議的兩岸同屬中華民族，恐成為對台的最後溫柔；此就職演說不僅無助維持兩岸現狀，反倒成為危機根源，喪失創造兩岸和平發展的契機。