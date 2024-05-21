科技．人文聯合講座／危機救援的系統復原與資料備份

最近到某餐廳候位時，店家告知點餐系統當機，約莫一小時後才能恢復供餐，所以我們只好轉往其他餐廳用餐。

隨著數位科技的進展，愈來愈多餐廳採用點餐、備餐、出餐及結帳一條鞭的自動化系統，不僅可依庫存食材動態呈現菜單，還能主動提示優惠加點組合方案，帶給商家和顧客許多便利。然而，水能載舟，亦能覆舟，當我們深深依賴的電腦系統掛掉時，手動或半自動的機制往往無法匹配全自動化的效能，使得系統上易如反掌的事務，卻讓操作者變得孤掌難鳴了。

前陣子有間國際連鎖速食店因美國總部系統中斷，導致全球連線的分店電腦無法正常運作。除了臨櫃點餐大受影響外，訂餐網站也紛紛公告「您目前遇到連線問題，應用程式中的某些功能可能無法如預期運作。」雖然該事件發生在美國半夜，但其全球連鎖店達數萬家，在媒體報導中可看到倫敦、米蘭、曼谷、香港等地都暫時停擺。就連瑞典中部靠近挪威邊境的幾家連鎖店也無法倖免，該分店老闆抱怨「大家都連到共通網路，才會弄得一團糟。」

當日下午，台灣連鎖店也受到波及，在網站上貼出公告「系統維護中，暫時停止網路與電話訂餐服務。」所幸事件發生後的危機處理還算到位，不只做好系統復原工作，也做好必要的資料備份，所以才能進一步說明：「網路斷訊前，已準備好或正在路上的訂單，會完成配送。斷訊後才接的訂單，會由餐廳逐一向消費者說明，並取消訂單。」

雖然吃飯皇帝大，但畢竟現代人營養大致充分，晚吃一點也無妨。倒是與生死攸關的醫療院所運作就得分秒必爭，其系統的可靠性完全不容漠視。

近日一家美國醫療保健系統公司遭到駭客攻擊，受影響的電腦系統包括電子醫療記錄資料庫、患者通訊入口網站及醫療藥物訂購系統等。該保健系統協助一百多家醫院的營運，因此影響層面相當大，有人無法掛號，有人錯過電腦斷層掃描，有人無法拿到處方箋，還有患者個資外洩的疑慮，使得受害醫院不得不暫停非緊急醫療的服務。

由於醫療院所掌握大量患者的就醫個資，並且擁有多項醫療的關鍵技術，它們已成為駭客極其熱中的攻擊目標，其所造成的民生傷害往往是難以彌補的。這些年來，常見的攻擊方法乃利用外部漏洞和網路釣魚攻擊來侵入系統，接二連三的系統危機事件令人膽顫心寒，我們都得當心。

系統掛掉雖是偶發事件，卻是人人曾經、正在或將會面臨的窘境，大家或多或少都得練就一番危機應變的功夫。試想一種事件場景：筆電旁的果汁不小心翻倒在鍵盤上，游標移動鍵因黏住而變成持續按下的狀態，使得系統的螢幕畫面完全卡住。

要如何復原它的操作呢？又當無法復原時，能否將筆電的資料備份出來呢？三折肱而成良醫，其解決之道筆者也是最近才學會的。（作者為台灣大學資訊工程系教授）