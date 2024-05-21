新兩國論 兩岸關係是福是禍

賴清德總統在就職演說中明確表述「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此言論被視為「兩國論」的新提法，不僅在國內強化了對現行政治狀態的肯定，也尋求向國際社會表明台灣作為一個主權獨立的實體。這一立場的明確化，無疑為兩岸關係增添了新的張力，也為未來的互動複雜化鋪路。

賴總統的演說，是在確認與強化台灣的國際法主體性，試圖在國際關係中為台灣爭取更多的說話權和立場。他的這一表達方式，與過去台灣領導人的言論相比，更加直接地表達了當前台灣政府對於主權和身分認同的立場。此舉不僅是對內確認國民身分與主權狀態的宣示，也是對外尋求國際社會更明確認識和支持的策略。

對此，大陸的官方回應，特別是國台辦的批評很嚴厲，指賴總統的言論是對「台獨」主張的一種包裝，並且對兩岸關係的和平穩定構成威脅。國台辦認為，這一言論忽視了島內希望和平、發展、交流與合作的主流民意，強調中國大陸堅持「一個中國」原則和「九二共識」，以及解決台灣問題、實現國家統一的決心。

這場言辭的交鋒反映了兩岸之間的明顯對立，兩岸關係的未來發展呈現出幾種可能性：持續的政治對抗、台灣實施進一步國際化策略，以及經濟互動與政治緊張的共存。這些可能性中，持續的政治對抗似乎是最為明顯的趨勢。賴清德政府可能會繼續強調台灣的主權獨立性，而中國大陸將加強其對「一個中國」原則的堅持，這可能導致兩岸關係的進一步僵化。

此外，台灣會進一步尋求國際支持，特別是美國及其他主要民主國家，這種策略將使台灣更加依賴國際社會對其主權的象徵性支持。在經濟方面，儘管政治對立，兩岸經濟互動可能仍會持續，但這種互動將是謹慎和有限的，特別是在高科技和敏感產業的交流上。

總之，賴清德的就職演說和中國的反應加深了兩岸關係的複雜性，未來兩岸關係的發展將充滿挑戰，需要雙方在維護自身立場的同時，尋找新的互動方式和解決方案，國際社會的角色和態度也將對兩岸關係的未來走向產生重要影響。這將是一個充滿挑戰的過程，兩岸關係的未來是福是禍？且拭目以待。