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給賴總統的瓶中信──上醫醫國

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）

賴總統提議「寫一封瓶中信」，說出期許。則「上醫醫國」當值得實踐，孫中山先生就是範例。

醫師誓詞包括「我將不容許有任何宗教、國籍、種族、政見或地位的考慮介於我的職責和病人之間；我將要盡可能地維護人的生命。」不知賴清德醫師是否牢記？

一九五四年，美國心理學家謝立福（Sherif）夫婦實驗：接連參與團體競爭的孩子，會對互相競爭團體的孩子發展出敵意，即使在早餐等無關競爭的活動亦然。但若面臨每人共有的諸如缺水等挑戰，則孩子不只合力解決難題，對之前有敵意的孩子也轉為友善與幫助。當前，我國最大的挑戰就是團結，小島人少卻區分對立內耗。日昨斯洛伐克總理遇刺，咸認因該國內爭走極端。另外，美國號稱民主燈塔，也趨內亂。總統是一國而非一黨的領袖，賴總統可撫平黨際之爭？

諸如愛斯基摩人遭切割於美俄加等國，庶民全球討生活卻逢政治烏煙瘴氣。世界暴亂一因在於區分種族，例如同為閃族的以阿，互殺無止。綠營喊「誰跟你是中國人？」可知現代人具共同遠祖，區分南島或炎黃子孫有何意義？誰先或後到台灣值得爭吵嗎？賴清德之孫是美國人，但亞裔常受歧視，賴總統可力醫狹心症？

英哲邊沁主張「增進最大多數人的最大幸福」。應用在能源選項上，火電每年殺人，而美式核電廠輻射沒致一人於死。例如，二○○七年，《刺胳針》（Lancet）醫學期刊指出，每發十億度電，燃煤造成六十而燃氣六冤魂。賴醫師還不知選擇何能源？

一九六一年，美國艾森豪總統說：「每枝槍、每艘艦、每枚火箭，都相當於剝奪飢餓者和寒冬者…消耗下一代的希望。」綠營嚷「備戰才能避戰」，但兩岸太懸殊而每年軍武更新只是排擠民生福祉與破壞環境。兩岸的鷹派均不容異己，要異中求同而和平共處？或同中求異而互相毀滅？綠營門口可高掛古希哲賀拉斯（Horace）名言「天下的母親都討厭戰爭」？賴總統勿忘守諾請習近平吃蝦飯與喝珍奶，善意總是正確的第一步。

美國 賴清德 醫師

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