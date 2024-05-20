律師「被聲明」 公會獨裁強迫發聲

立法院日前審查國會職權相關法案，台北律師公會、全國律師聯合會前天齊發聲明譴責程序。國民黨昨天反擊，稱罔顧事實，疑特定政治立場人士把持。全國律師公會理事長尤美女，過去擔任立委也曾兩度提案修法增加國會聽證調查權，此舉大有昨是今非之感。

名導史丹利庫柏力克之作《發條橘子》，描繪犯下殺人罪的亞歷，因醫療改造，變成碰到性、暴力或貝多芬第九號交響曲，就會不自主噁心而無法為惡。見證的牧師大喊：「這根本不是治療！他失去判斷善惡後自我選擇的能力，失去此能力，人不過是動物。」《銀河英雄傳說》中的楊威利有句名言說：「獨裁者會壯大，在於民眾將權力與責任放棄，委由獨裁者代行。」

北律公會迅速發出聲明給在野黨顏色，但未有理事長署名，何人負責？律師之於罪犯，更了解自由意志神聖性，為何持其他異見的律師，要遭公會強迫中獎、「被聲明」？委由公會恣意聲明，等同將審慎發言權交出，難道不生獨裁？

公會可曾核實過立法院公報與聲明歧異否？且若有鮮明政治立場，先前內政部也曾處分，要婦聯會成立政黨，公會何不跟進？若認為是否發聲的選擇權可被公會剝奪，比動物高明？有律師對公會聲明鼓掌叫好，更讓人不寒而慄！

或謂，全律會也發聲明，總不會都是「綠營側翼」吧？既然全律會引用司法院大法官會議釋字第三四二號解釋，楊建華大法官不同意見書，立法院必須先「議」後「決」；筆者狗尾續貂，亦引用「…其具有未經『議決』之明顯重大瑕疵之事實，欠缺法律成立之基本規定…」。

依《北律公會章程第廿二條》載明：「本會會議：每年一次會員大會，每月一次理事會，每月一次監事會，理監事聯席會，必要時召集」云云。試問五月十八日為周六例假日，難道會務人員違反勞基法加班？既無會務人員，公會歇息，何來理監事會議？且依前開大法官意見，無議而決，乃「重大明顯瑕疵」，法律上當然無效，律師公會應知法守法，何故牴觸、逕發無效聲明？總上三者，系爭北律公會與全聯會聲明，若無議而決，逕自發聲明，自己鬍子都沒刮乾淨，怎敢指責在野黨違憲亂法？

《呂不韋列傳》中記載，呂不韋遊說落難趙國的秦公子異人說：「我可以光大您的門楣。」異人反唇相稽：「先光大你家的門楣吧！」自己的事情都管不好，遑論其他人？

今北律會計虧空，達八千餘萬，民刑訴訟，卻獨責女會計，歷屆會務人員與理監事，迄今疑均未被追究，又是誰決議不追究督導不周之處？身為會員希望，公會熱心「國事」之餘，也該追「會款」下落！