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文青語言被戰狼化為烏有

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

今天賴總統就職演說將提出「穩健、自信、負責、團結」等四大執政元素。但從「國安戰狼團隊」的人事布局和立院朝野大亂鬥的趨勢，此類綠營慣用的文青語言，最終恐在「實際野蠻」中化為烏有。

像台灣重中之重的兩岸問題，涉及雙方愛恨情仇，加上牽動中美爭霸的核心利益，這三角關係錯綜複雜，讓人對未來沒有任何樂觀理由。但客觀情勢成之於人，主觀力量操之在我，外面環境再惡劣，起碼執政者該有攘外必先安內的認知與決心。但過去蔡政府使用「多數暴力」打壓在野勢力，如今「雙少數政府」在「金門撞船事件」、「馬習二會」後，竟然繼續扣反對黨紅帽，甚至「反守為攻」而血濺國會，說穿了，正是意識形態作祟和嗜權如命的必然結果。

賴清德不久前對年輕人說，要把台灣打造成「適合悠然過日子的地方」，我卻覺得他當選後似乎也只想「緊抓四成鐵票好安然度日」，即便當家鬧事亦在所不惜。畢竟「台灣問題」事關重大，別說對岸每個領導人皆將其定位為「百年大業」，連向來百無禁忌、口無遮攔的川普，為再次入主白宮，不同樣顯得謹慎異常而毫不鬆口嗎？因此，只要砲彈不落地，甚至砲彈落地後中共無法迅速拿下台灣，標榜「自主、尊嚴的獨立」永遠都是綠營眼中穩賺不賠、值得長期擁有的績優股。

或許這就是日昨民意論壇有學者彙整外媒形容台灣處境的字眼，除了大家熟知的「競逐擂台」、「沉睡炸彈」之外，為什麼會多了「誘餌陷阱」和「被愛到死」的原因。

「五二○」、「我愛你」，聽二、三十分鐘的綿綿情話，還不如看台上講者及所屬陣營長久以來是否像個「恐怖情人」吧！

恐怖情人 炸彈 馬習二會

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