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國會暴走 看到賴的格局

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）
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五一七立法院為了國會改革法案而大暴走，朝野對抗一直到凌晨。想要問賴清德總統：您的看法真的只是在野黨立委不符程序正義而引爆這場對抗？真的只有執政黨籍立委才盡力守護民主嗎？

如果賴總統真的是這樣看而寫下那篇臉書，那麼您真的把總統格局給做小了！朝野不和解，未來問題就會爭議不斷。

執政黨立委是在執行賴清德的意志「反守為攻」，但是賴所謂的程序不正義過程，是哪個黨讓程序不正義？吳宗憲委員擔任召委就有進行朝野協商，而且韓國瑜院長更是召集了多次朝野協商，問題是執政黨立院黨團幹部在協商過程中動不動就喊「違憲」，要不就是「沒有朝野協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生史上最大、最嚴重衝突」，這不是威脅是什麼？

所有的朝野協商都變成口水，執政黨立委不是顧左右而言他，就是人身攻訐，不讓朝野協商真正地面對法案與法條逐一達成共識，真正玩弄程序正義的，不是在野黨，而是執政黨啊！賴總統也曾擔任過立委，對於這樣的手段，想來必了然於胸。那麼賴在指責程序不正義的議事過程時，可曾想到執政黨立委們根本不是在理性討論與處理法案，而是非理性的杯葛，就是只顧著賴交代的政治性任務，而不是認真與理性地面對國會改革啊！

國會改革不就是民進黨自己先提出來的？如今在野黨認真地想要落實國會改革，卻沒想到執政黨竟然成了阻擋民主進步的最主要障礙，讓人不得不懷疑民進黨在過去執政八年中有太多不敢面對國會、不敢面對全民的地方，為了掩飾或遮醜，就全面動員黨籍立委，不惜上演那場國會大暴走，並反過來指責是在野黨不理性和暴力。問題是民進黨男立委竟然飛撲藍營女立委，還有賴的愛將竟然當著大家面前搶走立院秘書長的筆記本與委員們的提案，這些不是暴力又是什麼？賴說「展現守護民主的堅強意志」，然而整場大暴走中，完全沒有針對國會改革有任何論述，反倒是指責藍白黑箱作業。讓人看到民進黨版的國會改革方案只有「暴力」而已！

更可笑的是鼓動黑熊學院學生到議場外聲援，民進黨想再複製太陽花學運，藉此合理化自己的大暴走，並掩蓋執政黨不敢面對國會改革的心虛。請問賴總統，這就是您所謂的「展現守護民主的堅強意志」？

執政黨立委在國會大暴走，他們只是因為賴清德一句「反守為攻」而搏命演出，失去理性的是他們，造成他們陷入程序不正義的，不就是賴總統嗎？

國會改革 民進黨 賴清德

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