科技．人文聯合講座／共享經濟成為獨占生意

最近共享平台十分熱鬧。一方面，Uber Eats宣布將以三○八億元金額買下台灣foodpanda，創下了台灣除了半導體產業以外的最大國際併購案。合併後的Uber Eats市占率將達到八成以上，Uber Eats儼然獨占了外送市場。另一方面，計程車市場也不遑多讓，國內二大造車集團—裕隆及和泰紛紛進軍小黃叫車平台。裕隆集團斥資九點五億元入股LINE TAXI，搶進小黃市場，而和泰集團自建的計程車車隊yoxi則正式結盟Uber，雙方小黃計程車總登錄台數突破兩萬台，讓計程車業龍頭台灣大車隊腹背受敵，市場版圖重新洗牌中。

曾經美好的共享新經濟世界，如今正走向贏家通吃的獨占老路，這帶給我們什麼樣的啟示？

在過去的舊經濟時代，因為資訊不對稱（或資訊不完全）問題很難解決，因而導致逆選擇或是引發尋租行為。「尋租」意指廠商在從事生產活動過程中，為了壟斷社會資源或維持獨占地位，從而得到獨占利潤所從事的一種非生產性的尋利活動。百年以來，由資本主義所主導的經濟邏輯，許多交易行為與商業模式都是拜資訊不對稱所產出的尋租與套利。

在舊經濟時代資訊不對稱問題很難解決，但如今打著共享之名的新經濟來了，帶著全新的平台思維與巨大的ＡＩ運算力量，打破舊經濟的資訊不對稱問題，藉由手機、網路（包含互聯網與物聯網）的萬物聯網，將人、事、時、地、物等相關交易資訊與交換資源加以整合聯結，帶動了大規模的去中間化創新媒合服務，以科技平台將買方與賣方直接對接，引動全新的商業模式與服務設計。

從目的面來看共享經濟，共享經濟在於解決經濟剩餘，這裡所謂的經濟剩餘，意指規模生產與過度消費的產物。經濟剩餘在企業層面的表現為閒置庫存與閒置產能，在個人層面的表現為閒置的資源、物品、空間、時間（人力）或知識。在過去，社會中的經濟剩餘就像玻璃碎片，零零散散存在於各個領域，整合成本極高，卻很難發揮應有的社會效益。想分享，也只能小規模、小區域的進行。但是隨著智慧型手機日漸普及、互聯網技術日漸成熟，雲端運算與巨量資料讓人工智慧得以實現，人類已有能力能把大量的碎片資源整合到專業的網路平台，讓任何人、在任何時間、任何地點來進行，同時可以滿足大規模與客製化的線上供需配對，並進行線上到線下的經濟剩餘交換，創造過往無法想像的新經濟效益。

事實上，這樣的共享媒合平台演化到最後，藉由巨量資訊的累積，十分有可能誕生出超級無敵的獨占或寡占企業，輕易掌握人們的各式移動資訊與生活行為，形成另一種變相的分配與控制。（可以想像Uber同時擁有全台灣家戶的用餐和交通出行資料嗎？）或許我們無法預知最後的共享世界圖像為何，但可以確定的是──「共享經濟的未來，將是一幕幕精采又無情的平台間捉對廝殺大戰！」但民眾會是最大的贏家嗎？這答案就交給讀者回答了！

（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）