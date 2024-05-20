大學生登太平島 加深國家主權意識

國防部自民國一○三年起，每年舉辦「全民國防南沙研習營」活動，旨在帶領在校師生登太平島宣示主權，活動由海軍、海巡署及相關部會共同協辦，每年共舉辦四個梯次的研習營。我很榮幸能成為這次參與研習營的學生之一，有機會參加如此有意義的活動，讓我能與國軍弟兄共同生活一段時間，共同守護我們深愛的國家。

此次南沙研習營是隨同海軍一二四艦隊康定號巡防艦從左營港出發，航行三天後抵達太平島。航程中穿插了國軍理論課程與參觀艦艇官兵的戰備操演訓練。第一次看到太平島時，全體師生都非常興奮與感動，感動於中華民國能在紛爭不斷的南沙群島中堅定地守護著我們的國土。

在島上待了一天一夜，我們在「南疆鎖鑰」國碑前拍了大合照，騎著腳踏車環島一周。太平島有自己的農畜場、醫院、廟宇、郵局、發電站、機場、港口、各式建築物及可飲用的淡水。最重要的是，太平島有自然生成的熱帶林木，有些大樹的樹齡甚至超過百年。太平島是島嶼，這點絕對不容質疑，我們這群師生就是最好的證人，因為我們都親自踏上這片土地，並與島上的居民互動，這是證明太平島是「島」而非「礁」的最佳證據。

整個研習營中最重要的活動，是第二天早晨在太平島舉行的升旗典禮。當國旗在南沙群島冉冉升起，伴隨著雄壯的國歌，我的內心無比激動。這一刻，不僅象徵著中華民國的主權在這片海域得到彰顯，也讓我深深感受到，這一切都離不開全體國軍的辛勞和奉獻。正是因為他們不懈的努力和堅守，我們才能在這裡自由地升起國旗，捍衛國家的尊嚴與海疆的安全。

我們親身體驗到海軍在出任務時的艱辛與犧牲，要長時間在軍艦上生活，並且中斷與外界的聯繫，這對身心都是極大的挑戰。

國軍是保護國家的第一線，我們不應該因為天下太平而不增強我國的軍事實力。我認為在國防外交上，對外我們要堅定捍衛主權，增強軍事實力，並採取和平溝通與穩健的外交策略；對內則要有國家主權定位的共識，全民堅定支持國軍。在當前環境下，國軍弟兄容易受到放大鏡檢視，這是民主自由，卻也讓國軍弟兄們感到無奈，甚至有些國軍弟兄坦言不敢穿軍裝在街上買東西。

參加完南沙研習營後，除了對「太平島是島」及「太平島的主權在我」有了深刻的體悟，我對國軍弟兄的敬意也更高了。國防部應該多舉辦這樣有意義的活動，讓更多人能夠親身體驗國軍的生活與深度互動，並且加深我們對於國家主權的意識。