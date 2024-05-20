陸基建戰略 威脅我邦交

賴清德總統今天就任，外界除了關注其就職演講的內容外，也在推測北京是否會趁台灣舉行大典之際，採取讓賴政府難堪的舉動，其中再斷我邦交國是一選項。雖然目前無任何斷交的跡象，但未來四年則難以預測。

以中美洲為例，宏都拉斯因與台灣斷交使其白蝦業者蒙受極大損失，尼加拉瓜撤銷中資「香尼公司」畫了十年大餅的大運河計畫特許權，國人難免疑惑中共口惠而實不至的外交操作，還有誰願意與北京建交？事實上，這些國家所圖的是基礎建設，而非民生產業。

基本上，中國已完成在南美洲的戰略布局。二○一七年北京與巴拿馬建交後，積極拓展在中美洲的影響力，直接衝擊台灣在該區域的外交，導致我四個邦交國陸續斷交，間接威脅到美國國家安全，引發美國南方司令部多次提醒華府。

相較於國內媒體大肆報導宏國白蝦業者的損失和尼國收回運河特許權，國人也應知道，至今宏、尼兩國已與中國在住屋、交通、貿易、物流、電信等基建項目，簽訂四十餘項不透明協定，才能了解事情的全貌，理性判斷未來的走向。

中國在中美洲主要的戰略與行為模式是：承辦重大的基建，促進各項貿易協定，持續媒體間的協調合作；亦即，讓相關政府可內宣為政績的基建，進而擴大雙方進出口的市場，到引導人民想法的帶風向。中共的目的在於凝聚親北京的政治人物，為大陸產品尋出路，再藉由宣揚中國的好，形成內外一致的統一戰線，以便使該國長期依賴北京成長。

此外，宏、尼及薩爾瓦多屬於民主專制（獨裁）政體，有助中國在上述國家的發展，尤其這三國共同環繞著馮賽卡灣，可作為解放軍未來的基地牽制美國，北京則以先進的社會監視系統作為維持政權的回報。

以宏國而言，正尋求中國港灣工程公司擴建太平洋端的聖羅倫索港口，並修建一條連接至大西洋端柯提斯港口，貫穿宏國的東西向道路，搭配部分已完成的網絡，建構兩岸商業流通的乾運河。

再者，宏國已承諾將引進中國的電信系統，並由中國電力建設集團興建第三座水力發電設備。

尼國方面，中國建築集團興建一座位於首都馬拉瓜北邊的新機場，及改善太平洋岸的高速公路，中國土木工程集團修建馬拉瓜到尼加拉瓜湖的鐵路，為未來規畫橫跨尼國東西兩岸鐵路運輸網做準備。同時，中國也初步承諾為尼國建設水力、地熱及太陽能發電設備，尼國則特許三家大陸礦業公司開採金銀礦。

相較於建造尼國大運河需要大量資金與時間的投入，前述國家的鐵路建設能減少經費與縮短時程，鐵路開到哪，建設就到哪。

從北京對宏、尼兩國的策略運用可得知，中共提供中美洲國家必要的基建需求，以換取外交承認，藉由交通網可使周邊國家成為生命共同體，進而形成區域聯盟以對抗西方國家的圍堵，未來將威脅我與瓜地馬拉與貝里斯的邦交，賴政府的國安團隊應正視此一隱憂。