星期透視／雙重少數的執政困境與成敗關鍵

五二○到來，賴清德就任在即；但自由民主的基本原則「多數統治」卻面臨嚴重的斲傷。新的執政者以四成選票當選，民眾支持力道明顯不足，正是不折不扣的「少數領導」。

近期南韓總統尹錫悅執政出現重大危機，在他當選時選票支持度原不過半，接下來的國會選舉又大敗給在野黨，現在支持度已跌到不及二成四，執政正當性嚴重式微。前車之鑑，足堪殷鑑！

目前民進黨政府得到的支持比率，在立法院一一三席中占五十一席，約四成五，比第一大黨國民黨還要少一席，表明了這是由第二大黨單獨執政的「少數政府」，也是全球罕見的「雙重少數執政」。這不但違背了多數決的民主原則，讓少數霸凌多數。「名不正丶則言不順」！其結果必然成事不足，敗事有餘。

為什麼台灣會出現「雙重少數」的異化現象？一九九○年代錯誤的修憲是其主因。由於政治領袖投機取巧，師心自用，公然違背民主原則，堅持採取不正當的「相對多數」而非「絕對多數」選制，造成不具備大多數民意支持的「少數領導」執政的怪象。

再者，由於修憲取消了立法院的「閣揆同意權」，導致第一大黨竟然無法執政，而第二大黨卻越俎代庖、鵲占鳩巢！而今除非立法院在野聯盟毅然決然發動倒閣，訴諸民意，否則在一般半總統制國家（如法國）曾出現的「分裂政府」與「左右共治」恐難實現。這正是為何真正的自由民主與責任政治難以落實的關鍵。

但是，缺乏多數支持的「雙重少數」執政，卻繞不開立法院的監督和箝制。行政院提出的法案、政策與預算都將面臨尖銳的挑戰，這也是落實分權制衡丶體現主流民意的重中之重。因之，在今後四年裡「朝小野大」的政局勢將面對立法院多數民意的監督與究責，其中犖犖大者，包括下列各端：

第一，立法院重新掌握人事同意權，對監察委員、大法官、考試委員、其他獨立機關及政治任命的名單，進行細緻、專業的審查，淘汰不適任人選；藉此扭轉過去民進黨政府「大小通吃、五權盡攬」的民選獨裁（Electoral Autocracy）亂象。

第二，對政府預算進行細緻、明晰的審查，將派系公然分贜和民代介入抽頭的陋規，以及官官相護、權錢交易的積習，進行系統化的勾稽，並有效剔除！唯有如此才能將民進黨黨國霸權及其從眾的資金供應鏈，徹底抹去。

第三，建立聽證調查制度，透過委員會集體決策，調閱政府文件，對政府官員違法失職行為進行追索，並送交司法懲戒機關嚴予制裁。此外還應在立法院設立超黨派的專業調查機制，組成調查官隊伍，專責聽證調查、摘奸發伏任務，以昭公信。

總之，改革的發動機在立法院，扭轉民進黨「雙重少數」之弊的救濟機制也在立法院，這是台灣在兵凶戰危、存亡之秋的救生索，也是落實多數民主的成敗關鍵！

（作者為政治學者，曾任立委、監委、國大代表）