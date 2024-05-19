士北科棄智慧醫療產業 短視近利

台北市北投士林科學園區，有三塊精華地段的地上權招商，雖然作業早已於二○二一年底完成，但最近其過程卻爆出爭議。此事雖已進入司法程序，但其中有個應該與法律無關，眾人可能沒有很注意，卻是攸關醫療定位而值得申論的議題，即三塊基地原本設定百分之卅用於智慧醫療產業，接著降為百分之廿，最後乾脆取消，成了招標成功的關鍵。為何智慧醫療竟會成為土地開發的阻礙呢？

人們的生活，大致包括食衣住行育樂等幾個層面，所有人都需要生活，種種生活層面，就是傳統產業與電腦科技盡情揮灑的廣大市場，所以他們傾注全力在製造與推銷人人都用得到的產品。醫療雖然也是生活一部分，但生病不是常態，病患用到的東西只是小眾，所以通常不是投資者的優先選擇。

如今電腦各種軟硬體對於一般人生活的「智慧化」，可說是進步神速，主要就是因為具有「大眾皆宜、容易上手」的特性。雖然精密晶片的製造與功能強大程式的設計，都是相當艱辛的過程，但它們若發生錯誤，是可以不斷的、多達千百次也無所謂的修正或除錯，直到接近完美的成品產出。然而，施作在人體的技術或物質，只能容許極少數或輕微的副作用，一旦發生重大不良甚或致死事件，相關人員殫精竭慮、投入龐大經費而略有成果與進展的心血，可能就會付諸東流。

所以，「智慧醫療」遠比「智慧生活」困難，原因就是資源的投入與獲得實質回饋的預期，兩者存有相當顯著的差異。但我們能說醫療不重要嗎？俗話說，「救人一命，勝造七級浮屠」，一句話就道盡了醫療的重要性。醫療在生活上，可以定位為「不時之需」，但這種「不時」，對正常人不用說，即使對於早已罹患慢性病而維持穩定的病人，也一直都存在著突如其來而讓人措手不及的可能性，所以「之需」的準備，最好盡量周延而完整。

可惜的是，如今汽車猛往自動駕駛發展，但自動去顫器，還需人為操作，不會自行移動到需要急救的人身上。手機可以搞定點餐與旅館預約，而臨時生病，電腦仍無法協助進行初步輕重篩檢與分流，讓病況在最適時間內獲得處置，遑論「一指」就可以挑選藥品或登錄病房了。「智慧生活」落實很快，而「智慧醫療」，則仍然需要有心人的努力付出，才能得到進步與改善。

所以，也讓人遺憾的是，在台北市寸土寸金的寶貴土地上，前人了解推動智慧醫療產業的重要性，所以設定了開發需占百分之卅的條件。沒想到主事且本身就是醫師的前市長，理應更加明瞭其重要性，卻配合了財團的獲利計算，直接就把智慧醫療產業取消了。雖然這只是個案，但見微知著，從書店被百貨公司取代，到土地創值直接就刪除智慧醫療，顯示商人沒有為公益奉獻的心，而擁有公權力的內行人也不堅持、不重視專業，台灣的智慧醫療產業還有前景嗎？