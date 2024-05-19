法律人都撩下去 怎麼辦

新的政府即將挑起大梁領導我們的國家。但看到近日台灣社會的亂象，真令人為我們的將來和年輕人的未來感覺到憂心忡忡。

最大的問題毋寧出在整個社會的信任感和形象感幾乎已經破滅，成為不可信賴的社會。請看，出現重大行為問題的，不再是過去大家認為的販夫走卒和學習能力低落的失敗者！看看我們的人生勝利組，法官、檢察官、律師、高階警官等治安及司法人員涉入與詐騙集團利益相關的行為，疑似直接或間接幫助非法集團。

看到在傳播媒體上表現亮眼、原本備受崇仰、形象良好的藝人被踢爆涉入長年的許多性侵、性騷擾及持有未成年影像等嚴重犯罪行為，不禁讓我們思考，台灣的社會如果連最該信任的司法人員和形象良好、家喻戶曉的藝人都成為如此道德淪喪行為敗壞之流，台灣未來的社會該如何發展？我們對於年輕的孩子的教育該怎麼樣進行？想到真的讓人覺得是太嚴重、簡直頭皮發涼了。

這幾年來，一直看到很多的年輕人只在乎自己的權利及金錢利益，對自己的職責和義務並不是那麼在乎。很多的過度享樂和扭曲的利益，早已使得人心紛紛出現扭曲式貪婪及想要一步登天及快速獲得重大利益的速成現象，影響所及，大眾已經紛紛不去強調內心正向信念及社會該有的倫理和道德尺度。這樣的現象恐怕會讓整個台灣社會安定的基礎嚴重腐蝕、整個社會的純良價值敗壞殆盡。我們該如何是好呢？

個人認為，一個要走向富而好禮的社會、人民能安居樂業的國家，不能夠只講人與社會國家之間的權利義務，必須要重塑整個社會的人文價值、倫理道德及行為規範。二十多年來的教育改革，已經證明沒有辦法把台灣的年輕人帶到一個正確的理念和好的人生願景上面去，教育政策及課綱、師生倫理、各種專業團體之專業倫理、社會的公理正義、司法的威嚴和可信任感、家庭倫理及家人關係等，都有必要好好的檢討。各種基礎的問題出在哪裡？

其實不難發現，就是倫理道德的全面淪喪及只顧強調意識形態與功利及速成，各種專業團體沒有辦法固守自己該有的倫理原則，一味向利益靠攏、忘記自己的專業形象和社會責任，例如，擔任司法官怎可與利益集團和犯罪集團有任何的牽扯和曖昧互動？律師怎可成為詐騙集團的軍師和法律顧問、知名的媒體人怎可縱情聲色滿足私欲去侵害他人的身體和性自主？一個只注重表面及包裝、醜事做盡只要不被發現即可、不注重實質善良行為的社會，其實也是另類集體詐騙的社會。

希望新政府能夠有務實態度及劍及履及的霹靂行動，對當前的虛偽文化、詐騙橫行、倫理道德淪喪及行為尺度迷亂的社會，重新塑造並徹底扭轉，讓台灣人真正能夠安居樂業，重新找回可信賴的社會，人民能享受生活的幸福。