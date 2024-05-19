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格外諷刺的「島嶼天光」

聯合報／ 丁沐平／媒體工作者（台北市）

上周五晚上的立法院外，再度聽到當初太陽花運動的「島嶼天光」一曲，倍覺諷刺。相信當初跟筆者一樣支持太陽花的人，是因為反對當時執政的國民黨倉促推行「海峽兩岸服務貿易協議」，強行通過審查，擔心將損害台灣自身經濟而響應那次的學運。

而周五那些站在立法院門外的群眾，想號召支持者的合理性是不足的，畢竟現在執政黨是當初支持學運抗議的政黨，這八年來的執政，台灣百姓真正漲薪水的不多，而物價卻高漲到離譜，造成民怨已深，怎麼還有顏面跑去立法院抗議？再者，國會改革哪裡錯了？民進黨官員一直對監督政府的立委做出反質詢、吵架的行為，一意孤行，蠻橫無理，難道我們可以接受？

這次在立法院外自稱是當初太陽花學運的成員，你們的行為是偏激和激進的，也會對民眾觀感造成負面影響。政治運動應該以理性和和平的方式進行，而不是以反對國民黨以及「抗中保台」做為抗議的合理訴求。當初支持者已經給民進黨執政機會了，如今得到了什麼？

國民黨 太陽花學運 立法院

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