名家縱論／賴清德台獨政府 兩岸準備危險期

賴清德政府名單陸續出爐，幾乎主要政治性職位都由獨派人士擔任，這是前所未有的安排，換言之賴清德政府就是台獨政府。如此刻意組成的獨派政府內閣，不僅很難在兩岸上發展良性互動，更容易偏執導致對外與兩岸決策僵硬與衝突。

為何說賴清德政府是一個獨派的台獨政府？不只是因為賴清德自稱「務實的台獨工作者」，更是他的政府成員組成：總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長林飛帆、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲、教育部長鄭英耀、文化部長小野等，都是知名獨派人士，在北京政府眼中卻是頑固分離分子。

北京在過去三年三次公告共十名「台獨頑固分子」，稱將採取一切必要措施予以嚴懲，其中包括蕭美琴、吳釗燮、顧立雄、林飛帆四人，但這種黑名單被他們認為是榮耀勳章，是根正苗綠的台獨烙印，這種在意識形態與身分認知的兩極差異，很難期待穩定的兩岸關係。

媒體已指出，史上第一次台灣的軍、警與海巡同時掌握在獨派手中。國防部長顧立雄、可掌握警政署人事的內政部長劉世芳、掌管海巡署的海委會主委管碧玲均為獨派，政府武力都由獨派掌控，很難不悲觀看待兩岸關係的走向。

在國安會方面，除了林飛帆踢倒專業門檻任職副秘書長外，馬永成與黃重彥應也是處理黨政與文宣方面工作，形成選舉戰鬥為主的「黨安團隊」。值得注意的是，新任國安諮委姜皇池是國際法專家，獨派政治態度，應該是負責「法理台獨國際化」，特別是近期美國國務院亞太副助卿藍墨客提到「中國曲解聯大二七五八號決議」，要讓世界各國知道可以保持或發展與台灣的關係。

此外，行政院副院長鄭麗君長期獨派立場鮮明，教育部長曾是獨派社團南社副社長，而文化部長小野被稱為台獨作家，前立委郭正亮評論說，「找小野當當文化部長，配合鄭麗君，就是要讓台灣成為台獨文化大國，就是要搞台灣民族運動、要搞文化改造、思想改造。」

獨派當然有可能推動兩岸和解與善意交流，但是強硬政治理念容易剛愎自用，一群相同強硬政治理念者的團體決策更易增強偏執，理性不同意見很難受到重視。因此當幾乎整個政府是獨派時，台獨思維甚至仇中意識將主導兩岸決策方向，內部強化獨派與排斥異見，更不易接受反對黨與民間的兩岸和緩要求。

蔡英文在二○一六年就任時，承認「九二會談」的歷史事實，可是進入第二任期，在二○二一年的國慶講話拋出「四個堅持」，其中之一是「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，從此兩岸現狀互不隸屬成為民進黨兩岸論述主軸。

賴清德應會延續蔡英文路線，亦即「動態改變現狀的堅定台獨路線」，雖是維持現狀但不斷修正改變，透過獨派政府改造社會與洗滌人心，維護台灣主權與國家重建。但在台海安全與美國管控下，賴清德就職演說應會圍繞在維持現狀的兩岸和平，畢竟剛上任不可能挑釁兩岸現狀。

北京面對賴清德當選，加上二月的金門撞船事件，共軍持續頻繁活動於台海，同時仍然軟性訴求，釋放增加兩岸交流與觀光，尤其願意開放福建居民組團來台旅遊。推測賴清德會以拖待變回應，於是在台灣內部，兩岸穩定要靠台灣主流民意與反對黨的制衡，此時看國會改革法案就特別有意義了！

（作者為文化大學社科院講座教授、前國安會副秘書長）