軟的更軟、硬的更硬 賴鐵腕抗國會

正當北京那廂習近平用「軟的更軟、硬的更硬」施壓賴清德之際，這廂台北的賴清德，對兩個在野黨也搞「軟的更軟、硬的更硬」兩手策略。

賴清德於十四日晚間夜宴黨籍立委，指示在立院要「反守為攻」，果真不錯，民進黨立委心領神會付諸行動。十七日不但浴血奮戰，還趁隙吃藍營女性立委豆腐，鍾佳濱雙手摟抱藍委陳菁徽臀部，以花式摔跤方式硬摔陳菁徽倒地，堪稱最具代表！真的達到賴清德「硬的更硬」要求。

但賴清德旋即在隔天呼籲「回歸理性討論」，真的是「軟的更軟」。一下黑臉，一下白臉的兩手策略，或許也可以這麼說，賴清德以「黑的更黑，白的更白」來與習近平「軟的更軟、硬的更硬」兩手策略爭輝，但習是針對外部敵人，賴卻對自己的內部最高民意機構下重手。

賴清德在台南市長任內，就不在乎代表民意的台南市議會，可以拒絕出席市議會二百三十二天。不出席、不接受質詢，誰也奈何不了他；現在當總統，還會在意最高民意機構的立法院？合理推斷當然不會，一如當年的市議會奈何不了。

從賴清德的臉書發文，我們完全看不出他在檢討，而是一味推責給在野兩黨。他感謝每一位捍衛黨團提案及上台發言的民進黨立委，稱讚他們奮戰到最後一刻，展現民進黨守護自己定義的所謂民主堅強意志，等同鼓勵暗示以後可以比照辦理，這注定國會以後將永無寧日。

如今，台灣在比蔡英文個性更固執的賴總統務實鐵腕治理下，其「軟的更軟、硬的更硬」手段將讓寶島漸進式地進入黑暗期，問題是，台灣還禁得起再一波摧折嗎？