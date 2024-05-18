綠營脫序杯葛議事 使立院蒙羞

立法院針對國會改革法案、國情報告、環島高速鐵路建設特別條例、花東快速公路建設特別條例等草案，昨天進行討論與表決處理，惟綠營竟然以脫序叫罵與肢體暴力杯葛議事，規畫以冗長發言、海量動議提案拖延程序，再度寫下國會議事惡例。

過往，綠營在國會少數時期就是杯葛議事慣犯，破壞議事秩序最早可回溯到一九八八年四月，前民進黨立委朱高正為抗議院會議程，朝立院副院長劉闊才揮出「國會第一拳」，還跳上主席台拔麥克風，寫下惡鬥首例。

其後文攻採冗長發言、案海戰術，武鬥則以霸占主席台、桌椅、大打出手、翻桌或潑水，鎖大門、占領議場等方式不一而足，其乖張作為雖然在二○一七年國會頻道開始上線後有所收斂，但心態多是蓄意為反對而反對。

新會期開議至今，針鋒相對的復議案屢見不鮮；在院會進行表決時，只要討論議案有違黨意，綠營多依立法院議事規則第卅九條要求重付表決，縱使表決結果無力回天，仍要拖延時間，延宕議事程序；又為拖延議案，黨團協商時，民進黨柯總召頻頻打斷發言，於院長或其他委員發言時插話，麾下立委則挑釁叫囂。

柯總召曾多次宣稱藍營法案皆屬「毀憲亂政，違憲擴權」不說，民進黨四月十五日曾於司法及法制委員會以技術性「提四十次散會動議」杯葛議事，四月十八日於同委員會因國民黨提散會動議，主席鍾佳濱委員選擇神隱，拖延會議進行。

昨天，立委在議場門口推擠發生衝突，王美惠委員混亂時扯帽辱警，開會時民進黨委員攀爬主席台、鍾佳濱委員對女立委陳菁徽不當肢體接觸，多人阻擋院長開會，郭國文委員甚至搶走七十二歲秘書長周萬來的文件，並於朝野黨團協商或院會以冗長發言戰術、頻頻發動法案動議阻撓程序進行，謀畫表決時採逐條逐案表決、提點名表決動議，拉長討論時間，可謂徒留國會惡例，杯葛議事為甚！

民進黨老謀深算、機關算盡與惡意操弄議事的行為，已把民意最高殿堂搞得烏煙瘴氣，而究其原因，綠營打著憲法法統的主張，其實僅是為協助執政黨錯誤政策開脫，壓抑國會改革的種苗。

種種亂象暴露執政黨的欲蓋彌彰，也凸顯民進黨始終無法扭轉八年老大心態，未來如持續採延滯策略阻礙議事進行，或對表決通過的議案不予執行，並針對經表決三讀通過的法案，申請釋憲或請行政院提覆議案，極有可能敲響民意反噬的喪鐘。

升高朝野對立絕非民眾福祉，如此只會癱瘓政務推動，使立院議事蒙羞，淪為國際笑柄。僅盼未來各黨應相互尊重妥協，莫繼續虛耗空轉，才合乎民眾期待。