賴清德應當務實南海工作者

蔡英文卸任前應做什麼？登太平島和特赦陳水扁，各界議論最多。當特赦機率降低，卻仍有可能以蔡總統給台灣的「最後神祕禮物」出現時，她不登島已無懸念。更何況，綠委還以「抱中國大腿、搶當麻煩製造者」戲謔即將登島的立委，蔡英文不可能臨時「配合中國演出」。

蔡英文主政不到兩個月，就遇上國際仲裁庭公布南海裁決，太平島被視為礁。島、礁一字之差，台灣頓失二百海里專屬經濟海域權益，概約是十二個台灣面積的範圍。台灣不是菲律賓提訴對象，卻成最大輸家。雖然國際仲裁很政治，美國背後操作很玄妙；然而，馬、蔡政府的作為也深值檢討。

二○一六年七月仲裁出爐當天，蔡總統昭告天下：台灣絕不接受仲裁結果。這或許是她八年來最貼近中國情懷的時刻。此後，她鮮少談論南海或太平島。外交部視南海為陸委會業務，陸委會也沒把南海當回事。南海主權時有爭執，我國權益常被踩踏，蔡政府卻歲月靜好，認為事不關己。長此以往，被邊緣化形同宿命。隨著台灣戰略主軸轉向親美抗中，爭取友盟聲援以嚇阻中共武力犯台，太平島及南海就逐漸成為會壞「好事」的禁忌了。

南海是地緣政治與地緣經濟要域。在這三百五十萬平方公里海域，蘊藏有一一○億桶石油、一九○兆立方英尺天然氣。每年航經此地商品總值三兆美元，全球五分之二液態天然氣、每天一千五百萬桶原油通過南海運送。

南海主權六方聲索，中美大國角力，域外國家以不同目的插足；各方勢力多年激盪，南海已成火藥庫，更可能引發第三次世界大戰。

賴清德應掌握台灣的南海三個當務之急。

第一，重視海洋及南海主權。全球七成面積為海洋覆蓋，日本前防衛大臣森本敏認為，日本面積全球排名六十二，加上專屬經濟海域則為世界第三大國。日本苦心經營沖之鳥礁，展現了這種遠見的付諸實際行動。台灣應領悟日本對海洋及島礁的經營，重視南海主權、太平島與東沙群島。

第二，以現代國際海洋思維，經管太平島和東沙群島。南海仲裁結果指太平島為礁，無法享有專屬經濟海域。根據《聯合國海洋法公約》，島必須「能夠維持人類居住與經濟生活」。太平島長期被視為軍事要塞堡壘，民眾未經核准不得登島，難符島的定義。反觀，菲律賓在中業島設學校、越南在敦謙沙洲建漁產加工廠、馬來西亞在彈丸礁設旅館、中共成立三沙市，都按島的定義規畫。我國應以國際法對島的定義經營太平島，同時及早建設東沙群島。

第三，太平島及東沙群島兼有國土防衛（國防部權責）及國土安全（海委會權責）任務，兩地遠離台灣、孤懸南海，兩種任務的兵火力宜有適當調配。英國曾因福克蘭群島戰爭耗費約十二億美元，戰後數年花費十六億美元購置軍備，另撥強化該群島防務專款十億美元。這對台灣是重要啟示，預防戰爭宜有前推部署。

賴清德應以具體政策，展現自己是務實的南海工作者！