聽新聞
test
0:00 / 0:00

穩定交流 陸應讓台灣人民安心

聯合報／ 楊穎超／大學教師（台北市）

中共國台辦發言人日前點名將懲戒台灣五位電視名嘴，鄰近五二○，任何兩岸間的風吹草動都很敏感，中共此次動作當然也是對賴清德的示警。但理由好不好？對象為何？頗堪玩味。

相信中共早就沙盤推演過需面對支持言論自由的主張，因此舉出懲戒理由是「蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊」、「蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立」。由言論自由起源於西方宗教改革的歷史可知，宗教無涉事實，而與信仰有關，該項自由權利保護的是基於良心的意見表達，對於明顯不實的資訊恐不在保護範圍內。中共出手的理由是斟酌過的。

但也因此，外界應該好奇五人的哪些言論是虛假資訊？有無僅是負面意見？又怎麼評估「蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立」？對後者來說，五名嘴雖有些許影響力，但從平常網路風向與相關新聞留言可知，不少台灣觀眾若非早存偏見，無待影響，就是把相關評論當娛樂來看，這方面連對岸網友也有點出。中共大張旗鼓懲戒五人，似乎還抬高了他們的分量。

這或許就牽涉到此次動作的真正目標為何。除了「挑動兩岸敵意對立」，暗指中共對大陸內部日益升高的對台不滿民意要有交代外，立場更鮮明、更能扯，也具影響力的綠媒名嘴所在多有，為何中共此次不先列出更重要的人士？從五人背景分析，有從藍轉綠，還有看似收錢辦事者。換言之，多非死硬獨派立場。此次中共不採統戰手法而選擇懲戒，似不在施壓綠營，而把焦點轉對藍綠間遊走者發出警告。這是因為中共對五人之評判通篇沒提到「獨」，顯然中共也知道有些人至少沒有公開主張台獨。

但如此擴大施壓面，對兩岸關係恐怕會有影響。除了讓部分台人有疑慮外，也包括媒體。總統府發的聲明就說，政府將全力保護被中共點名的當事人及家屬安全，也請媒體與人民站在一起，共同對抗這樣的無理侵擾。看來很明瞭五人背後部分媒體的目的是為了賺錢。

此外，中共對何謂「虛假、負面資訊」有無衡量標準？若沒說清楚，再加上之前對入境大陸的台學界人士留置消息，恐怕更對兩岸學術交流雪上加霜。

因此，為了兩岸關係的穩定交流，中共應該要有配套措施。例如讓認同自己是中華民族、又能追求真實的台灣學界人士可以不用擔心在大陸進行研究交流，有待中共做出更多行動。

中共 言論自由

延伸閱讀

婁燁新片拍武漢封城 大陸觀眾擠進坎城搶先看 大讚牛逼

美國對大陸電動車發動貿易戰 陸學者時殷弘：大選需要

大陸短影音頻傳造假擺拍 政府出手擴大整治

大陸推出最強力拯救房市措施 因應危機行動進入新階段

相關新聞

賴清德應當務實南海工作者

蔡英文卸任前應做什麼？登太平島和特赦陳水扁，各界議論最多。當特赦機率降低，卻仍有可能以蔡總統給台灣的「最後神祕禮物」出現...

賴清德要跳脫擂台、誘餌陷阱

近期卸任的新加坡前總理李顯龍分析，面對中美雙方立場和利益的根本矛盾，幸運的是新加坡和中美兩國關係良好。是親美也親中路線，...

穩定交流 陸應讓台灣人民安心

中共國台辦發言人日前點名將懲戒台灣五位電視名嘴，鄰近五二○，任何兩岸間的風吹草動都很敏感，中共此次動作當然也是對賴清德的...

了解歷史 讓台灣、沖繩共免戰爭

一九七二年五月十五日美日於一九七一年六月十七日簽訂的沖繩大東協定換文生效，美國將依舊金山和約第三條取得的沖繩行政管理權轉...

綠營脫序杯葛議事 使立院蒙羞

立法院針對國會改革法案、國情報告、環島高速鐵路建設特別條例、花東快速公路建設特別條例等草案，昨天進行討論與表決處理，惟綠...

維持兩岸和平共榮 考驗當政者智慧

台灣在民進黨執政下，仇中反中，處心積慮的推動去中國化，接下來的路線漸漸走向烏克蘭化，但烏克蘭的現狀大家看得很清楚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。