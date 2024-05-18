穩定交流 陸應讓台灣人民安心

中共國台辦發言人日前點名將懲戒台灣五位電視名嘴，鄰近五二○，任何兩岸間的風吹草動都很敏感，中共此次動作當然也是對賴清德的示警。但理由好不好？對象為何？頗堪玩味。

相信中共早就沙盤推演過需面對支持言論自由的主張，因此舉出懲戒理由是「蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊」、「蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立」。由言論自由起源於西方宗教改革的歷史可知，宗教無涉事實，而與信仰有關，該項自由權利保護的是基於良心的意見表達，對於明顯不實的資訊恐不在保護範圍內。中共出手的理由是斟酌過的。

但也因此，外界應該好奇五人的哪些言論是虛假資訊？有無僅是負面意見？又怎麼評估「蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立」？對後者來說，五名嘴雖有些許影響力，但從平常網路風向與相關新聞留言可知，不少台灣觀眾若非早存偏見，無待影響，就是把相關評論當娛樂來看，這方面連對岸網友也有點出。中共大張旗鼓懲戒五人，似乎還抬高了他們的分量。

這或許就牽涉到此次動作的真正目標為何。除了「挑動兩岸敵意對立」，暗指中共對大陸內部日益升高的對台不滿民意要有交代外，立場更鮮明、更能扯，也具影響力的綠媒名嘴所在多有，為何中共此次不先列出更重要的人士？從五人背景分析，有從藍轉綠，還有看似收錢辦事者。換言之，多非死硬獨派立場。此次中共不採統戰手法而選擇懲戒，似不在施壓綠營，而把焦點轉對藍綠間遊走者發出警告。這是因為中共對五人之評判通篇沒提到「獨」，顯然中共也知道有些人至少沒有公開主張台獨。

但如此擴大施壓面，對兩岸關係恐怕會有影響。除了讓部分台人有疑慮外，也包括媒體。總統府發的聲明就說，政府將全力保護被中共點名的當事人及家屬安全，也請媒體與人民站在一起，共同對抗這樣的無理侵擾。看來很明瞭五人背後部分媒體的目的是為了賺錢。

此外，中共對何謂「虛假、負面資訊」有無衡量標準？若沒說清楚，再加上之前對入境大陸的台學界人士留置消息，恐怕更對兩岸學術交流雪上加霜。

因此，為了兩岸關係的穩定交流，中共應該要有配套措施。例如讓認同自己是中華民族、又能追求真實的台灣學界人士可以不用擔心在大陸進行研究交流，有待中共做出更多行動。