賴清德要跳脫擂台、誘餌陷阱

近期卸任的新加坡前總理李顯龍分析,面對中美雙方立場和利益的根本矛盾,幸運的是新加坡和中美兩國關係良好。是親美也親中路線,不僅與中國大陸簽署「升級版中新自貿協定」,同時與美國合作,維持區域的安全與繁榮。讓新加坡左右逢源,不會因為大國環伺,而甘當棋子,反而成為大國間的樞紐,地區穩定的軸心。

反觀即將卸任的蔡總統,檢視其執政下的台灣是何等處境,英國《經濟學人》以「全世界最危險的地方」(The most dangerous place on Earth)、「競逐擂台」(arena)、「目標台灣」(target Taiwan),或是美國離任官員的「誘餌陷阱」(booby trap)用來戳中國大陸的眼睛(Poking China in the eye)、西班牙媒體眼中的「沉睡的炸彈」,甚至BBC以「台灣有被愛到死的危險?」來形容當下台灣的危險境遇。兩相對照,台灣的「誘餌化」、「工具化」,不言而喻。

在地緣政治衝突中,不僅是台灣被充當「誘餌」,更甚者在產業發展上,亦是倍受衝擊,以環球晶收購德國世創(Siltronic)為例,原本是讓台灣矽晶產業成為全球第二的好事,卻遇到八個審查國家,皆以「台灣是不是一個危險國家?」「為何要把我們這家公司的控制權,放在全世界最危險的國家?」「是不是一個局勢不穩定的國家?」致使勢在必得的併購案,卻因台灣「不安全」的外在處境,因而受挫。

然而,賴準總統卻一再聲稱,要在延續蔡總統兩岸政策的「四個堅持」基礎下,繼續推動「四大支柱」。換言之,賴準總統要持續讓台灣成為外媒眼中「全世界最危險的地方」、「競逐擂台」、「誘餌陷阱」等用來戳中國大陸的工具?還是中美競逐下的「擂台」或「誘餌」?這是相當令人不安的政策宣示,且無助改善兩岸關係,更難以讓台灣突破危險誘餌的困境。

宣稱維繫蔡政府的這個現狀容易,但事實上是危險與不切實際的。誠如新加坡前外交部長楊榮文所言,台灣必須在美國的支持下,方能持續與中國大陸保持分離狀態,問題是美國能維持此現狀多久?這當然取決於中美相對實力的對比,以及台灣人民在中美競合的棋局上,是否甘願充當棋子的意願。看來這個「危險現狀」對賴準總統具有吸引力,但早已過氣,更不可持續,因為中美間的實力對比正不斷向中國大陸傾斜,整個地緣政治,也正在朝向中國大陸有利的面向調整。

現今執政黨最欠缺的,正是只會「親美反中」,操弄反中的選票紅利,不顧台灣人民兩岸和平的祈求,自願陷入中美衝突的「陷阱」,充當「馬前卒」,漠視中國大陸政經實力發展,更對其影響地緣政治經濟大環境的無感。除非賴準總統願意改採「中道路線」,下架「親美反中」的舊路線,方能使台灣跳脫持續陷入「擂台、誘餌」的陷阱。改善兩岸關係,為台灣人民創造希望的未來,賴政府責無旁貸。