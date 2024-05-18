賴清德要跳脫擂台、誘餌陷阱

近期卸任的新加坡前總理李顯龍分析，面對中美雙方立場和利益的根本矛盾，幸運的是新加坡和中美兩國關係良好。是親美也親中路線，不僅與中國大陸簽署「升級版中新自貿協定」，同時與美國合作，維持區域的安全與繁榮。讓新加坡左右逢源，不會因為大國環伺，而甘當棋子，反而成為大國間的樞紐，地區穩定的軸心。

反觀即將卸任的蔡總統，檢視其執政下的台灣是何等處境，英國《經濟學人》以「全世界最危險的地方」（The most dangerous place on Earth）、「競逐擂台」（arena）、「目標台灣」（target Taiwan），或是美國離任官員的「誘餌陷阱」（booby trap）用來戳中國大陸的眼睛（Poking China in the eye）、西班牙媒體眼中的「沉睡的炸彈」，甚至ＢＢＣ以「台灣有被愛到死的危險？」來形容當下台灣的危險境遇。兩相對照，台灣的「誘餌化」、「工具化」，不言而喻。

在地緣政治衝突中，不僅是台灣被充當「誘餌」，更甚者在產業發展上，亦是倍受衝擊，以環球晶收購德國世創（Siltronic）為例，原本是讓台灣矽晶產業成為全球第二的好事，卻遇到八個審查國家，皆以「台灣是不是一個危險國家？」「為何要把我們這家公司的控制權，放在全世界最危險的國家？」「是不是一個局勢不穩定的國家？」致使勢在必得的併購案，卻因台灣「不安全」的外在處境，因而受挫。

然而，賴準總統卻一再聲稱，要在延續蔡總統兩岸政策的「四個堅持」基礎下，繼續推動「四大支柱」。換言之，賴準總統要持續讓台灣成為外媒眼中「全世界最危險的地方」、「競逐擂台」、「誘餌陷阱」等用來戳中國大陸的工具？還是中美競逐下的「擂台」或「誘餌」？這是相當令人不安的政策宣示，且無助改善兩岸關係，更難以讓台灣突破危險誘餌的困境。

宣稱維繫蔡政府的這個現狀容易，但事實上是危險與不切實際的。誠如新加坡前外交部長楊榮文所言，台灣必須在美國的支持下，方能持續與中國大陸保持分離狀態，問題是美國能維持此現狀多久？這當然取決於中美相對實力的對比，以及台灣人民在中美競合的棋局上，是否甘願充當棋子的意願。看來這個「危險現狀」對賴準總統具有吸引力，但早已過氣，更不可持續，因為中美間的實力對比正不斷向中國大陸傾斜，整個地緣政治，也正在朝向中國大陸有利的面向調整。

現今執政黨最欠缺的，正是只會「親美反中」，操弄反中的選票紅利，不顧台灣人民兩岸和平的祈求，自願陷入中美衝突的「陷阱」，充當「馬前卒」，漠視中國大陸政經實力發展，更對其影響地緣政治經濟大環境的無感。除非賴準總統願意改採「中道路線」，下架「親美反中」的舊路線，方能使台灣跳脫持續陷入「擂台、誘餌」的陷阱。改善兩岸關係，為台灣人民創造希望的未來，賴政府責無旁貸。