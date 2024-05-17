普亭初始戰略目標 已全部達成

在俄烏戰爭正打得火熱時，普亭怎麼突然換上一位經濟學家當國防部長呢？

爭取黑海的出海口克里米亞半島，從來就是俄羅斯性命交關的利益。為此俄羅斯與土耳其九次戰爭，對戰的還有英國、法國、和德國。

當烏克蘭是俄國的附庸時，克里米亞送給烏克蘭沒什麼關係，但當烏克想投靠北約時，俄國當然不肯。這就是俄烏戰爭的由來。

歐美的戰略很簡單，他們利用烏克蘭當犧牲品，只供應有限的武器給代戰人，想以小量的軍火來消耗俄國大量的國力，以少賺多，目標是把俄國打成殘廢，那麼俄國豐富的資源就成了他們的囊中物，可以予取予求，廉價買來用了。

普亭難道沒有察覺美歐的陰謀？他想到以其人之道還治其人，要以較少的國力，來消耗歐美的資源。做法就是派一位經濟學家到國防部打算盤戰。也就是要用最少的錢，去燒歐美的資源。

事實擺在眼前，普亭的構思是準備打一場長期消耗戰，戰略目標是把歐美經濟打殘。

經濟學家貝洛索夫上台後會怎麼打？他一定會精打細算，不會去打大型包圍戰，不會重視戰術勝利，不會使用巨量的炮彈，會多用便宜的地雷，和躲在掩體後射擊的子彈。

不是嗎？普亭初始的戰略目標已經全部達成，他有了克里米亞半島，又占領了烏東當通道，何必再打？即使占領了烏克蘭全境，又有啥用？

他只要一直把戰爭拖下去，花最少的錢把歐美經濟拖垮，讓歐美從此以後更加依賴俄羅斯的資源，如此一來，他不是趁機實現了所有戰略目標嗎？