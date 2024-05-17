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賴若親美不和中 將成民族罪人

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）
準總統賴清德（左起）4月25日公布國安首長人事布局，率領準總統府秘書長潘孟安、準國安會秘書長吳釗燮、準外交部長林佳龍等人一起舉行記者會。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德（左起）4月25日公布國安首長人事布局，率領準總統府秘書長潘孟安、準國安會秘書長吳釗燮、準外交部長林佳龍等人一起舉行記者會。圖／聯合報系資料照片

台灣經過蔡英文政府執政八年，不斷以「國安」之名行違反人權、民主之實，更以「轉型正義」之名，強力打壓非綠陣營，倒行逆施，橫行霸道。賴清德僅以四成選票在本屆大選勝出，內閣被譏為「獨老南」，觀諸目前已公布之人事，仍不能容人樂觀。

首先是重中之重的國安團隊，宛如舊瓶換新酒，由以護扁律師起家的黨產會前主委顧立雄擔任國防部長，其在國安會秘書長任內，任美方「予取予求」、大幅增加軍購。

此外，斷交八國的戰狼外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長，顯示「務實的台獨工作者」雖然選後姿態稍微放軟，但在美中對抗大局下仍將採取親美抗中路線，兩岸局勢恐持續險峻。

其次是攸關經濟發展的能源政策，蔡政府將核一與核二廠除役，在停電跳電頻傳之際，至今仍以各種話術堅持供電無虞，罔顧全球減碳趨勢。雖然最近有綠友友工商界大老直言貿然廢核的不智，或在試水溫，但民進黨在藍營提案核電廠延役上，似仍無意順勢找台階下，尤其任命當年在立委任內屢屢無端指控台電「藏電」的鄭麗君擔任副閣揆，讓台灣能源供應及減碳前途充滿疑慮。

再者，新任法務部長鄭銘謙，近年以偵查宜蘭縣長林姿妙陳年舊案，與新竹市長高虹安立委助理費案而聲名大噪，難脫「辦藍白不辦綠」之嫌，希望就任後能辦案不分黨派，起手式可從賴清德本命區讓群情譁然之「台南議長賄選案」初審判決及「光電利益輸送弊案」起訴對象等開始檢視。

又如任命新冠肺炎防疫期間恣意妄為的衛福部長陳時中為政務委員，提名被視為在ＮＣＣ副主委任內與陳耀祥為一丘之貉的翁柏宗為ＮＣＣ主委，均似乎無視目前立法院已非綠營獨攬的生態，仍然抱持尖銳對抗的鷹派立場，未來府院關係註定緊張。

日前美國國會通過所謂「援助烏以台法案」，國際媒體紛紛將台灣與正在發生戰事的烏克蘭以色列並列。

烏克蘭是因為澤倫斯基政府呼應北約東擴，不顧俄國一再警告而遭到入侵，又錯過戰爭初期和談機會。如今戰況不利，失去大片領土，處處一片焦土，千萬人流離失所，想加入北約已不可得，註定悲劇收場。

小國寡民的以色列，身處阿拉伯人環伺的中東地帶，在民選鷹派政府的帶領之下，導致已逾半年的以哈戰爭仍不見和平曙光。

由於猶太人在二戰爆發前後在歐洲受到納粹迫害的悲慘遭遇，在中東建國向為舉世大多數國家同情。但其在加薩施行慘無人道的種族滅絕式的攻擊後，最近聯合國大會以壓倒性多數通過巴勒斯坦入會案，顯示反陷入遭世人唾棄的施暴者危境，一般將矛頭指向內唐亞胡領導的極右派政府，也可見民選政府失能的可怕。

台灣目前處境要比烏克蘭與以色列幸運得多。往好處想，揭去阿扁所說「做不到就是做不到」的台獨假面具，同意自己是中華民族一份子有何難處？

試想，如八年前馬英九政府時期，每年數以百萬計陸客在台「趴趴走」，台海可能兵凶戰危嗎？賴政府或有不足，但在兩岸關係上，確實可以親美而和中，做到「趨吉避凶」；若反其道而行，則不啻民族罪人。

以色列 國安會 烏克蘭

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