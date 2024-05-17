維持兩岸和平共榮 考驗當政者智慧

台灣在民進黨執政下，仇中反中，處心積慮的推動去中國化，接下來的路線漸漸走向烏克蘭化，但烏克蘭的現狀大家看得很清楚。

烏克蘭與俄羅斯之前都是蘇聯的成員國，蘇聯解體後成為兩個獨立的國家，但彼此相鄰，這是無法改變的事實。過去烏克蘭與俄羅斯交好，烏克蘭也是有選舉的民主國家，澤倫斯基當選總統後推動加入北約，這是違反俄羅斯國家利益的，因俄羅斯與北約之間需要一個緩衝的地帶，所以俄反對烏克蘭加入北約，且要求烏承諾不加入北約，但是澤倫斯基和美國都不願意做出此一承諾，導致普亭在前年二月開始對烏發動軍事行動。

如今烏克蘭人民流離失所，國內斷垣殘壁，兩年的戰爭摧毀了整個烏克蘭的建設，現在只等待著美國和北約的援助，這就是澤倫斯基堅持加入北約所導致的後果。

再看看台灣的現狀，台灣與大陸都是同文同種的中華民族，原本也是一個國家，後來分裂成兩個區域，由兩個政府分治。馬英九執政期間秉持中華民國憲法，兩岸在九二共識的基礎上維持著良好的互動交流。我方邦交國穩定的維持廿二個，世界有一四六個國家給中華民國免簽證待遇，我們可以參加世界衛生大會和國際民航組織。兩岸對等簽訂廿三項協議，每個月都有大陸各省市的書記或省、市長陸續訪台，兩岸友好互惠交流熱絡，共締和平繁榮景象。

二○一六年民進黨執政以來仇中反中，兩岸互不交流還導致兵凶戰危。民進黨的意識形態堅持台獨、有台獨黨綱，大陸方面在胡錦濤時代制定「反分裂國家法」，前年中共「二十大」又將反對和遏制台獨列入共產黨的黨章。兩岸對立下去，將類似澤倫斯基堅持要加入北約，踩了俄羅斯的紅線而引來戰爭。

美國邀日本、印度、澳洲成立四方聯盟，又結盟日本、菲律賓，美日韓且經常性的演習，這些布局都是企圖形成「亞洲的北約」來圍堵抗衡中國，然後利用台灣不放棄台獨來複製烏克蘭模式，迫使中國像俄羅斯一樣發動對台戰爭，意圖削弱中國的國力；台灣只是一個棋子，在美國的主導下漸漸走向烏克蘭化。

烏克蘭的景象陳列在全球世人眼前，大家想要台灣走類似澤倫斯基的路線，作為美國的棋子、走向戰爭嗎？可以想像台灣成為戰場的景象嗎？難道不能依循馬英九執政八年的路線，共同維持兩岸的和平共榮嗎？

兩岸要和平，基礎就是九二共識。「九二共識」就是一個中國的原則，民進黨卻歪曲說九二共識「就是一國兩制」。我要說兩岸同屬一個中國，只是它有兩部憲法，「中華民國憲法」和「中華人民共和國憲法」，兩部憲法在兩岸形成兩個制度，建立兩個政府，各自治理兩岸的土地和人民，但兩部憲法都是「一個中國的憲法」，都是一中原則。至於這一中將來要如何演變，可以在互惠交流共存共榮的現狀下，漸漸的往更好的方向去協商推動；反之，堅持對立會對台灣更好嗎？今後要怎麼走，就看當政者的良知與智慧了！