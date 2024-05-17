丁守中：期待賴總統「君子豹變」

最近看到童子賢董事長為了台灣的產業發展能源需求，建議核二核三延役，並引進新型核電機組，引發了反核、綠能業與化石燃料既得利益的撻伐。真為他慶幸，好在他現在只是企業領袖建言，並沒有去做行政院長，否則他受到各方體制內外的砲火還不知要猛烈多少倍。

我在立法院廿四年，看到了十六次內閣改組。平均一個行政院長只有一年多的時間，在朝野對抗及民進黨內部派系與既得利益掣肘下，究竟能做多少事，實在令人懷疑。很可能最後一事無成，只是平白犧牲自己滿腔愛台灣的熱忱。

童董事長的諍言反映了業界的急迫需要，看了他最近相關專訪與論述，佩服他用功之深，一人的研究論述遠超過台電及經濟部該有的能源前瞻規畫。

現在桃園四月就停電卅五次，台電還好意思辯說沒有一戶重複，那不正坐實了台電供電不足，正輪流分區停電！要因應今後國際碳稅的普及，未來ＡＩ廣泛應用於產業、通訊業及生活各層面的大量耗能，未來世界就是誰得乾淨便宜能源者，誰得天下。台灣若沒有乾淨又價亷的能源電力，如何維持產業競爭力？

面對當前兩岸敵對，在美中形勢消長、霸權鬥爭日趨尖銳情況下，賴政府也有必要主動做出大陸政策調整，以協商代替對抗，以善意促進合作交流，這遠比昂貴軍購更能為台灣帶來和平安全。何況兩岸同屬中華民族，本是多數台灣人民的信念。在未來美中霸權鬥爭中，台灣毫無必要一面倒「倚美抗中」，自曝台灣民眾於美國代理人戰爭最前線。事實上，台灣最有條件在中美間扮演潤滑調和角色，這樣做也更能提升台灣地位，而不只是別人利用的棋子。賴政府上台若能主動改善兩岸關係，必能有效降低國際炒作台海地緣政治風險，這將更有助於亞太和平穩定與台海安全。

台灣當前各項緊迫問題與危機，都需要賴政府快速因應，並作出政策重大修正。賴總統當選人享有政府及其黨內至高權力，相信他原先既屬意企業界的童子賢出任行政院長，就是希望能為賴政府帶來創新與突破。現在各方反中、反核及能源配置既得利益者仍在興風作浪，賴總統當選人既然常表示佩服日本已故首相安倍晉三，就該學習安倍常引《易經》中之「大人虎變、君子豹變」的精神，在就職日自己站出來，為國家、為人民福祉，勇於做出政策轉變。