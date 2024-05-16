賴政府步步維艱忌戰狼

林義雄反核四，有他的時代背景。但今非昔比，氣候暖化，節能減碳，才是廿一世紀地球更莊嚴的時代使命。不合時宜的蔡英文二○二五年非核家園，已是一個美麗空洞的政策。

蔡英文發展太陽能、風力發電…等綠能，為了二○二五年急就章，本來可以制約在每度電二點五元，卻要台電以六、七元高價收購，致台電年虧損二千多億；為補坑洞，只能漲電價，致萬物齊漲；為了圓個人臉面，忍叫貧窮線下的黎民百姓生活更加艱苦；諷刺的是，這些都是選舉時支持民進黨的泛泛大眾。

台灣人民既善良又優秀，更有一流的企業家，良賈興國，但也要有一流的政治，才能相得益彰。讓企業擁有穩定、安定的經營環境，這是企業徐圖發展的先決條件。

金庸小說「天龍八部」，保定帝教段譽，如何做好皇帝，愛民納諫而已，今黨內竟無犯顏直諫之士，悲呼！

兩岸較勁，成與敗，人民都是輸家，都是陪葬品。合則兩利，鬥則兩害。不要撥小算盤；開大門，走大路；退一步，海闊天空。心中有人民與愛，兩岸就能解套；求同存異，看長，看遠，就都是陽關大道。期待賴政府團隊，擁抱民意，開創新局，不卑不亢，釋出善意，緩和兩岸關係。

大陸過度擴大解釋台獨，只要不支持統一或一國兩制，就被歸類為台獨。蔡英文也曾概括承認九二會談的歷史事實，賴清德則已數度修正台獨論述，往中間地帶靠攏，北京過度強勢只會讓事態惡化。有容乃大，兩岸要圖謀的是可長、可久，為生民立命，為萬世開太平，懷柔才是上策，要展現恢宏大度，追求更崇高的曠世目標，成就亙古偉業。

鄧小平認為統一乃百年大業，事緩則圓，二○四九年是大陸建國百年，以此為緩衝時間點，「高築牆，廣積糧，緩稱王」。厚築根基，韜光養晦。大陸尚有幾億人民生活在貧窮線下，成就宏圖大業，中間還是存在不少瓶頸與困難，猶待一一克服。大陸能否以古中國的和平文明面對世界，是北京領導所宜審慎深思的課題！

新加坡人民行動黨，日本自民黨，大陸共產黨，長期以來都是一黨獨大，有時候對國家長遠發展，反而是好事。兩黨政治若無相當理性自制，步步陷阱，一旦黨派利益凌駕國家利益之上，即會陷國家於分崩離析之中。

賴政府即將面臨朝小野大的嚴峻考驗，是機遇，也是挑戰，可謂步步維艱。民之所欲，長在我心。不卑不亢，不要戰狼，尤忌「亢」字，以人民福祉利益為依歸，莊敬自強，以理、以德服人，展現非常胸襟氣度，自能行穩致遠。台灣人民很優秀，會幫政黨打分數，爭一時，也爭千秋。